Slik er kompis-kampen i VM: – Vi kaller Danmark spøkelseslaget

HERNING (VG) Få landslag i verden kjenner hverandre bedre enn Norge og Danmark. Nesten alle spillerne har spilt på klubblag med noen av motstanderne. Men foran gruppefinalen holder danskene seg helt unna nordmennene i Herning.

– Vi kaller Danmark spøkelseslaget. Vi ser dem jo ikke, sier en kilde i det norske landslagsmiljøet til VG.

Uansett om Scandic Regina i Herning er fullt av nye og gamle norske kompiser: Danmark holder seg stort sett for seg selv på VM-hotellet. De fem øvrige nasjonene i gruppe C har det meste felles på det relativt lille hotellet. Mens danskene holder seg med egen spisesal, møterom og har sin egen fløy.

– Vi vil gjerne holde oss for oss selv. Det synes jeg er veldig bra. Vi vil unngå en masse forstyrrende elementer, forklarer Mikkel Hansen til VG og er klar på at danskene skal ha noen fordeler med VM på hjemmebane.

– Norge har ikke sett dere på hotellet og kaller dere spøkelseslaget?

– Ja, men jeg kan si dem samme om dem. Jeg har ikke sett Sander i VM ennå. Jeg har ikke sett ham siden den siste seriekampen i Nantes, kontrer PSG-skytteren.

Til daglig gjør Sander Sagosen alt for at Mikkel Hansen skal lykkes i Paris Saint-Germain. Ingen i verden spiller opp den danske storstjernen bedre enn trønderen. I Boxen handler alt om å få Mikkel Hansen til å mislykkes.

– Gi ham juling. Vi skal komme oss ut, få kroppskontakt og stoppe skuddet hans. Det er der han er absolutt farligst, sier Sander Sagosen. Han har også diskutert med landslagssjef Christian Berge hvordan hans tidligere PSG-kompis, forsvarssjef Henrik Møllgaard, skal lures opp i stry.

– Det er gøy med slike kamper. En vil jo aldri tape til sin nabo, sier Mikkel Hansen.

– Du vil ikke tape for Sagosen?

– Selvfølgelig ikke. Det er en masse innbyrdes oppgjør i denne kampen. Norge er et av de lagene vi veldig gjerne vil slå. Slik har de det også.

For det er ikke bare de to storstjernene som spiller sammen til daglig. Hele 10 norske spillere og 12 danske spillere i VM-troppene spiller eller har spilt med hver andre. VG har kommet frem til at medberegnet denne håndballsesongen har spillerne vært på samme klubblag i til sammen 50 sesonger!

Unionen Danmark-Norge I 434 år var Danmark og Norge i union frem til 1814. Nå er det danske og norske landslagsspillere som holder sammen i klubbhåndballen. Disse norske spillerne spiller eller har spilt med spillere i den danske VM-troppen. Torbjørn Bergerud Spiller med: Rasmus Lauge, Lasse Svan, Anders Zachariassen og Simon Hald i Flensburg. Sander Sagosen Spiller med: Mikkel Hansen i PSG. Har spilt med: Henrik Møllgaard i PSG og Aalborg og Hald i Aalborg. Bjarte Myrhol Har spilt med: Niklas Landin/Mads Mensah i Rhein-Neckar Löwen. Mølgaard i Skjern. Magnus Jøndal Spiller med: Lauge, Svan, Zachariassen og Hald i Flensburg. Magnus Gullerud Har spilt med: Casper Mortensen i Sønderjyske. Gøran Johannessen Spiller med: Lauge, Svan, Zachariassen og Hald i i Flensburg. Christian O’ Sullivan Spiller med: Jannick Green i Magdeburg. Harald Reinkind. Spiller med: Niklas Landin og Magnus Landin. Har spilt med: Niklas Landin og Mensah i Rhein-Neckar Löwen. Magnus Abelvik Rød Spiller med: Lauge, Svan, Zachariassen og Hald i Flensburg. Espen Lie Hansen Har spilt med: Jannick Green, Niklas Landin og Nikolaj Øris i Bjerringbro-Silkeborg.

Til daglig spiller åtte danske VM-spillere på klubblag med syv norske spillere. Den dansk-norske unionen opphørte i 1814, men den er «nesten» gjenopprettet i tyske Flensburg-Handewitt.

Torbjørn Bergerud, Magnus Jøndal, Gøran Johannessen og Magnus Abelvik Rød er til daglig lagkamerater med dominerende Rasmus Lauge, veterankanten Lasse Svan og strekspillerduoen Anders Zachariassen og Simon Hald. Sammen har de vunnet – smått utrolige – 19 Bundesliga-kamper på rad denne høsten.

– Vi er vant til å møte spillere vi kjenner. Det blir mange kamper i kampen, sier Lauge til VG.

– Er det en fordel for deg å kjenne Torbjørn Bergerud som målvakt?

– Det både håper og forventer jeg, svarer dansken offensivt.

– Personlig så synes jeg Rasmus Lauge er en bedre håndballspiller enn Mikkel Hansen, sier Gøran Johannessen om dansken som neste sesong skal bli lagkamerat med Kent Robin Tønnesen i Veszprém. Johannessen har merket seg at Svan var svak mot Østerrike.

– Jeg tror vi skal få dyttet Danmarks avslutninger mot høyre til Nikolaj Øris og Lasse Svan, som ikke er helt i form.

Christian O’Sullivan kjenner keeper Jannick Green svært godt fra Magdeburg, mens Harald Reinkind til daglig spiller med den danske superkeeperen Niklas Landin i Kiel. Der spiller også lillebror Magnus Landin.

– Det er vanskelig når Niklas har funnet godformen. Men vi må bare prøve å skyte hull på ham. Han har jo også hatt dårlige kamper, sier Reinkind. Han mener Landin på sitt beste er verdens beste keeper.

Niklas Landin har hittil eid både Boxen og Danmarks kamper. Keeper-kapteinen har rett og slett vært sjef. Bjarte Myrhol kjenner Landin godt fra tiden i Rhein Neckar Löwen. Myrhol har scoret på 18 av 19 skudd i VM, men ligger ikke våken om natten for å pønske ut hvordan han skal score på Landin.

– Jeg har gjennom mine 15 år aldri forberedt meg på å møte en keeper, sier 36-åringen. Respekten for Niklas Landin er ikke mye høyere enn for andre målvakter.

– Landin står både gode og dårlige kamper. Det vet vi gjennom mange år, sier han.

Niklas Landin legger ikke stort i de mange båndene mellom de to lagene.

– Det kommer ikke til å bety noe. I hvert ikke på det vennskapelige plan, sier han. Mange mener keeperen kan bli hele forskjellen på lagene.

– Det er ingen tvil om at han utstrålt stor ro, stor tro på egne evner og har hittil stått veldig, veldig godt, sier Mikkel Hansen.

