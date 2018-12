Norge kjørte over Sverige: – Vi kunne vunnet EM

HÅNDBALL 2018-12-14T14:24:44Z

PARIS/OSLO (VG) (Sverige – Norge 29-38) Håndballjentene avsluttet med stil. 38 scoringer og knusende seier over Sverige ga 5. plass i EM. I kveld skal håndballjentene feste.

Publisert: 14.12.18 15:24 Oppdatert: 14.12.18 17:25

– Ja, vi kunne vunnet EM, svarer Silje Solberg på VGs spørsmål. Keeperen kom inn etter 14 minutter og stengte det norske målet. Uavgjort ble forvandlet til åtte måls ledelse ved pause.

– Det stikker og gjør vondt i hjertet å gå inn i denne hallen for å spille om 5.-plassen, beskriver målvakten, som med sine 18 redninger spilte til 9 poeng på VG-børsen.

– Frankrike og Russland er sterke. Men mulighet hadde så absolutt vært der, sier hun og følges opp av Veronica Kristiansen:

– Ja, er hennes korte svar.

– Vi skal ikke bli for høye på oss selv her. Men vi er for gode til spille om 5.-plassen. Vi skulle definitivt ha spilt semifinalen, sier Vikky. Hun var i kjelleren torsdag, men reiste seg etter å ha jobbet med psykolog Tom Henning Øvrebø.

Også Stine Bredal Oftedal tror Norge kunne gjentatt EM-gullene fra 2016 og 2014 om de ikke hadde gått på åpningssmellen mot Tyskland. TV 2 melder nå at syv spillere slet med oppkast og diaré fem dager før tapet.

– Sånn som vi har spilt i de fire siste kampene hadde vi vært kapable til det, sier Oftedal om EM-gullet. Sverige-kampen avsluttet en rekke med fire strake seire med hele 42 plussmål for Norge.

Bredal Oftedal er ikke sikker på om hun kommer til å se EM-avslutningen. Hun vil heller være med familien sin i Paris. Fredag kveld blir det uansett fest.

– Dette har vært et annerledes mesterskapet. Det har tatt på mer enn normalt for hodet. Nå fortjener vi å ha en fin kveld sammen, sier kapteinen.

– Vi har planer, ler Veronica Kristiansen.

I starten av kampen var det mål-bonanza begge veier. Katrine Lunde hadde sluppet inn ti mål og det sto 10–10 da Silje Solberg overtok. Med Solberg bakerst tok Norge fullstendig kommandoen, gikk opp i 17–10 og ledet 22–14 ved pause.

– Silje kommer inn og avgjør. Vi har de to beste keeperne i verden, fastslo Heidi Løke i TV3-studio.

Med åttemålsledelse var det bare snakk om å sikre seieren i 2. omgang. Til tross for at kampen gikk kl. 14.00 en fredag ettermiddag, var det bra med tilskuere og stor stemning i den enorme Bercy-hallen. De så Norge vinne med ni mål til slutt.

Det var stor skuffelse da det onsdag ble klart at Norge ikke kom til semifinalen – som følge av tap både mot Tyskland og Romania i gruppespillet.

– Det er positive ting å bygge på videre, mente Karoline Dyhre Breivang som TV3-ekspert.

Trener Hergeirsson var klar på hva som ergret ham mest fra EM:

– Tapet i den første kampen mot Tyskland. Det er det som irriterer meg mest. Det er irriterende at vi ikke er i semifinalen.

Norge har tatt medalje i alle EM siden 1994, unntatt 6.-plassen i 2000. Det var den det handlet om å unngå fredag.

– De er ikke vant til å spille om 5. og 6. plass, fastslo Geir Oustorp som ekspertkommentator på TV3.

Silje Solberg endte opp med en redningsprosent på 50. Veronica Kristiansen ble norsk målscorer med seks mål – på syv forsøk. Linn Jørum Sulland hadde full uttelling fra syvmetersmerket og noterte i alt fem mål.

Senere i kveld er det semifinaler – der Norge for første gang på 18 år er bare tilskuere: Russland-Romania og Nederland-Frankrike.