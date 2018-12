Henny Reistad gjorde som oldefar: Tok samling i bånn!

REISTAD 90 ÅR ETTER: Henny Reistad og Norge reiste seg 90 år etter at Ole Reistad skapte uttrykket «samling i bånn» under vinter-OL i 1928. Oldefaren førte an og vant oppvisningsgrenen mililitært patruljeløp sammen med Leif Skagnæs, Ole Stenen og Reidar Ødegaard. Grenen regnes som forløperen til skiskyting, som kom på OL-programmet i 1960.

Foto: Bjørn S. Delebekk og NTB Scanpix