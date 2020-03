SKIFTE: Sander Sagosen bytter sin personlige manager. Foto: Bjørn S. Delebekk

Sagosen bryter med Johaug-manager: – Helt naturlig

Etter et knapt år med Jørn Ernst som manager bytter nå Sander Sagosen til Mats Zuccarellos partner.

– Dette går på kapasitet. Jeg får ikke tid til å gjøre den jobben jeg burde ha gjort med Sander. Vi hadde ambisjoner med dette samarbeidet, men når jeg ikke kan gjøre en god nok jobb nå, så er det best at jeg ikke gjør noe som helst, sier Jørn Ernst til VG.

Adresseavisen omtalte saken først.

– Vi skulle se hva vi fikk ordnet sammen, men det skjedde ikke så mye. Vi fikk ikke landet noen avtaler, og var egentlig enige om at dette var best for begge parter. Han hadde ikke så mye tid, og det ble ikke helt som vi hadde sett for oss. Da ble vi enige om å finne andre veier, sier Sander Sagosen til Adresseavisen.

Ernst, som er manager til Therese Johaug, forteller også om en enorm vekst i forhold til navnet Sander Sagosen både i innland og utland.

– Jeg jobber mest med skisporten, og han er i større i et marked som jeg ikke er så erfaren med i forhold til det jeg ellers driver med. Det er ingen dramatikk bak dette, men noe som føltes helt naturlig for begge parter, sier Ernst som i telefon med VG forteller at han for sesongens siste gang får tatt en skitur.

– Ikke særlig til føre å skryte av her altså, men det er da noe, ler manageren.

Se hvordan blant annet Sagosen trener i disse dager:

les også Hammerseng-Edin om et OL-nei nå: – Ville vært et tydelig og godt signal

Ernst ble manager til Sagosen våren 2019, men før årets mesterskap, som blant annet ble spilt på hjemmebane i Trondheim, brøt de to samarbeidet.

Nå har Sagosen signert en avtale med SMG management, og det selskapet er stiftet av Mats Zuccarellos manager Kevin Skabo.

Sagosen forteller til Adresseavisen at han ikke hadde hørt noe særlig til dem, men at han fikk en fin følelse etter samtaler med dem. 24-åringen forteller at han gleder seg til å være en del at teamet med blant annet ishockeystjernen Zuccarello.

Hans nye agent Skabo er også meget fornøyd med å ha inngått en avtale med håndballspilleren fra Trondheim.

– Han er en rollefigur både på og utenfor banen. Han er en av verdens beste i sin idrett, og i Norge er vi glade i å ha verdenseneren. Vi ser mange gode muligheter for Sander i det norske markedet, men også utenfor landets grenser, sier Kevin Skabo til Adressa.

