TØFT VM: Christian Berge og Norge fikk en tøff VM-trekning. Landslagssjefen liker ikke at Egypt som eneste nasjon fikk velge VM-gruppe under trekningen lørdag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Berge om VM-trekningen: – Ikke helt fair play

Christian Berge er kritisk til at hjemmenasjonen Egypt fikk velge VM-pulje under trekningen lørdag kveld. Viasats håndballkommentator kaller det «et pinlig bunnpunkt».

Nå nettopp

Landslagssjefen lar seg ikke hisse opp, men sier:

– Ikke helt fair play. Vi kunne ønske oss en trekning uten dette, men Frankrike fikk den samme muligheten foran VM i 2017. Jeg orker ikke å bruke så mange kalorier på det, sier Berge til VG etter at VM-trekningen ga Østerrike, Frankrike og vinneren av kvalifiseringen i Nord-Amerika i gruppespillet for Norge.

– Da er vi på et pinlig bunnpunkt i håndballens historie. Egypt, vertsnasjonen, hjemlandet til presidenten i IHF, får velge gruppe etter at nesten alle lag er trukket. Hvordan kan en seriøs sport holde på med slikt? Hvordan kan håndballedere fra andre land godta dette? spurte Høglund på Twitter.

les også Berge må bruke maske i VM: – Det blir annerledes

– Det eneste som er nytt i år, er at VM går fra 24 til 32 lag. At vertsnasjonen får velge gruppe selv, etter at de andre gruppene er trukket, har vært sedvane de siste årene, sier Per Bertelsen – leder i IHFs konkurranse- og organisasjonskomité – til VG. Han er også president i det danske håndballforbundet.

– Jeg må innrømme at jeg ikke forstår hva denne kritikken går ut på. Også Norge fikk lov til å velge hvilken gruppe andre lag skulle i, da de var arrangør med Østerrike og Sverige, sier Bertelsen.

Dette stemmer ifølge Berge ikke. TV-kommentator Høglund kobler trekningen til at IHF-president Hassan Moustafa selv er egypter.

– Jeg kan garantere at dette absolutt ikke har noe med (IHF-president) Hassan å gjøre, sier Bertelsen. Han viser til at trekningsmetoden ble bestemt av IHF council for noen år tilbake.

les også Storstjernen Abalo lander til uken: Klar for 183 dager i Norge

For Christian Berge ble VM-trekningen tøff. Frankrike var akkurat den nasjonen han ikke ønsket seg nivå 3. Norge har møtt de franske stjernene i fire av de fem mesterskapene Berge har ledet håndballgutta. Under EM i januar ble det norsk seier 28–26.

Men han synes det totale trekningen ser grei ut. Han kjenner både Frankrike og Østerrike godt. I hovedrunden ser Norge ut til å kunne møte Portugal, Island og Algerie. De to første nasjonene ble begge slått i EM.

Christian Berge er ikke uenig i at Norge har en god mulighet til å bli blant de to lagene som går til kvartfinalen.

Publisert: 06.09.20 kl. 12:41