SMITTET: Bjarte Myrhol. Foto: Erik Joahansen

Bjarte Myrhol i karantene med corona-symptomer

Håndballandslagets kaptein Bjarte Myrhol (37) må være 14 dager i karantene, han ligger syk hjemme med symptomer på corona-smitte.

Oppdatert nå nettopp

«Så var det min tur til å bli smittet, etter en reise til Tyskland. Heldigvis kun milde symptomer. Vil påpeke at vi ikke har vært i kontakt med noen mennesker etter at vi kom tilbake til Danmark,» skriver Myrhol i sitt innlegg, hvor han har lagt ut et bilde sammen med datteren.

Skjern la så ut en melding om at «to Skjern-spillere på hver sin måte er involvert i det verdensomspennende coronaviruset» og at «Bjarte Myrhol er syk med symptomer».

Myrhol er satt i to ukers karantene. Det samme er hans lagkamerat Thomas Mogensen, hans barn har vært i kontakt med et coronasmittet barn, skriver Skjern på sine hjemmesider.

Hverken Myrhol eller Skjern opplyser om strekspilleren faktisk er testet for corona.

VG har vært i kontakt med landslagslege Thomas Torgalsen, han var da ikke informert om Myrhols tilstand. Han påpeker at Myrhol trolig tåler sykdommen fint, og at det ikke har noen innvirkning på landslaget, som ikke har vært samlet siden januar, og da var heller ikke Myrhol med.

All idrett i Danmark er avlyst frem til 26. mars, så foreløpig går det ikke utover Myrhols kampaktivtet med klubblaget.

37 år gamle Myrhol måtte stå over EM i januar etter å ha fått hull i tarmen. I 2011 fikk han påvist testikkelkreft, men ble frisk, og gjorde comeback på håndballbanen samme år.

Han spilte tidligere for tyske Rhein-Neckar Löwen. I tillegg har han 242 kamper for det norske landslaget. Han var kaptein på det norske laget som tok sølv i VM både i 2017 og 2019.



Rettelse: Opprinnelig sto det i saken at Myrhol var coronasmittet. Senere har Skjern Håndbold lagt ut en sak, opplysningene der sier at Myrhol er i karantene, med symptomer på corona-smitte.

Publisert: 18.03.20 kl. 19:07 Oppdatert: 18.03.20 kl. 20:45

