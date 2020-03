SMITTET: Bjarte Myrhol. Foto: Erik Joahansen

Bjarte Myrhol coronasmittet

Håndballandslagets kaptein Bjarte Myrhol (37) forteller på sin Instagram-profil at han er coronasmittet.

Oppdatert nå nettopp

«Så var det min tur til å bli smittet, etter en reise til Tyskland. Heldigvis kun milde symptomer. Vil påpeke at vi ikke har vært i kontakt med noen mennesker etter at vi kom tilbake til Danmark,» skriver Myrhol i sitt innlegg, hvor han har lagt ut et bilde sammen med datteren.

VG har ikke lyktes å komme i kontakt med Bjarte Myrhol onsdag kveld.

37 år gamle Myrhol måtte stå over EM i januar etter å ha fått hull i tarmen. I 2011 fikk han påvist testikkelkreft, men ble frisk, og gjorde comeback på håndballbanen samme år.

Myrhol spiller til daglig for danske Skjern. Han spilte tidligere for tyske Rhein-Neckar Löwen.

Saken oppdateres!

Publisert: 18.03.20 kl. 19:07 Oppdatert: 18.03.20 kl. 19:18