GALSKAP: Det er fullstendig håndballfeber i Elverum, etter at billettsalget til kampen mot Sander Sagosen (venstre) og Paris-Saint Germain åpnet. Foto: NTB Scanpix

Elverums nye tilskuermål: Overgå VM-finalen fra 1999

Elverum Håndball har allerede knust tilskuerrekorden for en norsk klubbkamp på herresiden før møtet med Sander Sagosens Paris Saint-Germain, og sikter nå mot tilskuerrekorden satt av håndballjentene i VM-finalen for tyve år siden.

– Det er fullstendig kaos. Det tok bare 45 sekunder fra vi åpnet opp til serveren krasjet, og utviklerne så ikke for seg det trykket som kom. Mange tusen var inne samtidig og forsøkte å kjøpe de samme billettene, forklarer daglig leder i Elverum Håndball, Mads Fredriksen.

Problemene førte til at mange betalte for billetter de ikke fikk, og nå går klubben gjennom alle som har henvendt seg for å sørge for at de får billettene de ønsker.

Markedsansvarlig Kalle Björkmann opplyser at klubben har solgt rundt 8 800 billetter til kampen den 28. september. Håkons Hall har en kapasitet på 11 500.

Elverums kamper i Champions League 15.9 klokken 19.00: Elverum Håndball - Aalborg Handbold

18.9 klokken 19.00: Flensburg-Handewitt - Elverum Håndball

28.9 klokken 17.30: Elverum Håndball - Paris Saint-Germain

12.10: Barca - Elverum Håndball

Mellom 16–20.10: Celje Pivovarna - Elverum Håndball

Mellom 30.10–03.11: Elverum Håndball - PPD Zagreb

Mellom 6.–10.11: MOL-Pick Szeged - Elverum Håndball

Mellom 13.–17.11: Elverum Håndball - MOL-Pick Szeged

Mellom 20.–24.11: PPD Zagreb - Elverum Håndball

Mellom 27.11–01.12: Elverum Håndball - Celje Pivovarna

Mellom 5.–9.02.2020: Elverum Håndball - Barca

Mellom 12.–16.02: Elverum Håndball - Flensburg-Handewitt

Mellom 19.–23.2: Paris Saint-Germain - Elverum Håndball

Mellom 26.2–01.03: Aalborg Hondbold - Elverum Håndball Vis mer

Da kommer superstjernene Sander Sagosen, Mikkel Hansen og Nikola Karabatić sammen med resten av Paris Saint-Germain til Mjøsas bredd - i Elverums aller første deltakelse på det øverste nivået av Champions League, med de beste 16 lagene i Europa.

Elverum har allerede solgt ut mer enn tre ganger kapasiteten til deres sedvanlige hjemmebane Terningen, etter at de flyttet storkampen til storstuen Håkons Hall på Lillehammer. I samme hall ble tilskuerrekorden for en norsk håndballkamp satt, da 11 200 så Norge slå Frankrike i den høydramatiske VM-finalen for tjue år siden.

– Drømmen var å slå landslaget fra 1999, men nå har det endret seg til målet, sier en selvsikker Fredriksen.

Trener Michael Apelgren forteller at det var mange som hevet øyenbrynene da klubben bestemte seg for å leie nettopp Håkons Hall, den klart største av de aktuelle hallene klubben vurderte.

– Vi er veldig stolte av at det viser seg igjen at våre modige avgjørelse lønner seg igjen. Når man tenker nytt og er modig er det alltid noen som tviler. Det som har tatt oss der vi er som klubb, er vi er litt «gale». Nå tar vi sikte på å fylle hallen, sier en like selvsikker Apelgren.

Han sier at dersom man ikke holder med Elverum, kan man heller komme for å se Sander Sagosen på nært hold. Og Apelgren sparer ikke på kruttet når han omtaler den kommende gruppespillskampen i Champions League:

– Det blir utvilsomt den største kampen i norsk klubbhåndballhistorie.

PS! Kalle Björkmann var for øvrig primus motor bak den forrige tilskuerrekorden på en norsk klubbkamp på herresiden, da Elverum spilte uavgjort mot Arendal foran 6062 tilskuere i det som da het Hamar OL-Amfi i 2012.

Publisert: 20.08.19 kl. 12:23