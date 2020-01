Christian Berge om belastningen på spillerne: – Forkastelig!

STOCKHOLM (VG) Christian Berge frykter at kommende mesterskap i håndball blir uten de største stjernene - fordi belastningen på dem er altfor stor. Sander Sagosen hadde krampe før kampen.

Norge tok bronse i EM etter å ha vunnet i sin fjerde kamp på fem dager.

– Forkastelig, sier Berge til VG om belastningen på spillerne.

Bronsefinalen ble - for første gang - lagt på lørdag, mens finalen går på søndag. Norge hadde godt under et døgn å komme seg på etter den tøffe semifinalen mot Kroatia fredag.

– Jeg kan ikke se andre gode argumenter enn det økonomiske for at bronsefinalen skal gå lørdag, sier Berge.

– De snakker om at dommerne skal styrke sikkerheten til spillerne i kamp, men de gir blanke i det som kanskje er verst: Belastningen på spillerne.

Sander Sagosen, som lørdag ble den mestscorende spiller i et europamesterskap noen gang, er helt enig med Berge:

– Vi spillerne prøver å si fra, men vi høres ikke. Nå må noe gjøres, sier han til VG på vei gjennom intervjusonen.

– Christian (O’Sullivan) og jeg hadde krampe allerede på oppvarmingen i dag.

– Tenker de mer på pengene enn på helsen til spillerne?

– Poenget er at det er vi spillerne som er produktet. Det er vi som styrer sjappa. Hvis spillerne blir langtidsskadet og ikke kan være med i mesterskap, så går det ut over vårt felles produkt. Det må legges til rette for færre kamper, sier Sagosen.

Han legger til at håndballherrene har startet på et «jævlig tungt år».

– Nå har vi hatt ni kamper i EM. Så blir det OL-kvalifisering og så forhåpentligvis OL til sommeren. Og om ett år er det VM. Det er ikke mye fri vi får.

Christian Berge sier:

– OL-turneringen kommer akkurat i den perioden som spillerne normalt sett skal restituere seg.

– Er det noe du kan gjøre på kort sikt?

– Jeg har innkalt folk til landslagssamling før der de bare har fått lov til å restituere seg, ikke gjøre noe annet. Og har kommet uthvilte tilbake til klubben.

Gøran Johannessen var også veldig sliten under bronsekampen:

– Det er jævlig. Det blir bare dumt for oss spillere. Vi prøver å få fram en god prestasjon hver gang vi spiller, men får ikke betingelser til å levere. Det er skuffende. Jeg har fått høre at bronsekampen ble flyttet til en annen dag for at vi ikke skulle komme i skyggen av finalekampen, men det er bare et dumt argument.

Torbjørn Bergerud var også forundret over at bronsekampen gikk på lørdag:

– Det er sikkert tøffere for utespillerne enn meg. Jeg står «bare» bak i mål. Men jeg synes oppsettet er merkelig. Bronsefinalen kunne jo ha blitt spilt før finalen - på samme måte som i VM i fjor.

– Jeg har hørt at vi ikke skal måtte spille kamp to dager på rad, men det har vi gjort to ganger i dette EM. Noe må gjøres.

TV 2-ekspert Bent Svele sier dette til VG:

– De kaster spillernes helse til side for økonomi. Det er økonomiske hensyn som veier tyngre enn spillerne, de som drifter dette showet. De må begynne å ta større hensyn til de aktive. Skaderisikoen blir større når du kommer sliten i en kamp som denne.

– Men det er pengene som rår. Spillerne må si nei.

Sander Sagosen er blant dem som har prøvd å si ifra:

– Vi aktive prøver å si ifra, men vi høres ikke, sier han.

VG sendte for ei uke siden et spørsmål til IHF (det intenasjonale håndballforbundet) om belastningen på spillerne med EM, OL og VM i løpet av 13 måneder. Vi fikk etter noen dager dette svaret fra Jessica Rockstroh i IHFs kommunikasjonsavdeling:

– Målet til IHF er å utvikle og promotere håndball over hele verden. Mesterskapene du nevner bidrar signifikant til dette målet og er et viktig aspekt for at idretten vår skal vokse.

– IHF har i det siste tatt en rekke skritt for spillerne, inkludert å øke antall hviledager i VM i 2021, og samtidig redusere antall kamper. Selv om antall lag blir økt til VM 2021, så vil maks antall kamper reduseres fra ti til ni.

– IHF prøver hele tiden å jobbe med belastningen på spillerne, hviledager, kampoppsett og mer. IHF-president Hassan Moustafa hadde nylig et produktivt møte med de europeiske håndballspillernes forening for å diskutere dette. Vi vil fortsette å samarbeide med spillerne om dette, skriver Rockstroh i en epost til VG.

