Spania forsvarte EM-gullet – beseiret Norges overmenn i thrillerfinale

(Spania - Kroatia 22–20) Alle gode ting er ikke tre, i hvert fall ikke for Kroatia. Etter to tapte finaler ble det nok et sølv på Norges overmenn. Spania kan på sin side feire sitt andre strake EM-gull.

To ganger har Kroatia gått tapende av parketten i en EM-finale i håndball. I 2008 var det Danmark som, på norsk jord, ble for sterke. To år senere var det Frankrike som stakk av med gullet på bekostning av kroatene.

Nå, ti år etter det igjen, jaktet Kroatia sitt første EM-gull, men Norges overmenn i semifinalen fikk det for tøft mot regjerende mester Spania. Det endte 22-20 etter en målfattig thriller av en 2. omgang.

Det er første gang siden 2002 at en nasjon klarer å forsvare et EM-gull. Den gang var det Sverige som regjerte – og vant EM i 1998, 2000 og 2002.

– Hver detalj, hvert mål, alt teller ekstra i en slik finale, sier 38 år gamle Raúl Entrerríos til TV3.

I EM-finalen denne gang var det riktignok Kroatia som startet best, men laget ble tatt igjen etter en dårlig timinuttersperiode rett før pause – og gikk til hvilen ett mål bak (11-12).

MYE STØTTE: Kroatene lagde klart mest liv på tribunen. Foto: Luka Stanzl/PIXSELL / Pixsell

For mange skritt i avgjørende angrep

Det tok over 2,5 minutter av omgang nummer to før vi fikk nok en scoring – en kroatisk utligning – men da Zlatko Horvat fikk en tominutter rett etterpå, giret spanjolene om.

Aleix Gómez utnyttet at kroatene tok ut keeper for å spille seks mot seks i angrep, og to ganger på et lite minutt fikk han snappet ballen og scoret fra egen banehalvdel.

Plutselig ledet Spania med fire, men den klarte de ikke å holde på. Med litt over ti minutter igjen å spille, sto det 18-18, og derifra og inn ble det en målfattig thriller.

Avgjørelsen falt da Gómez lurte inn en straffe på finurlig vis med ett og et halvt minutt igjen å spille. Igor Karacic tok for mange skritt i Kroatias påfølgende angrep, og da Alex Dujshebaev hamret inn et underarmsskudd like etterpå til 22–20, var gullet i boks.

Sagosen på All Star-laget

For de norske gutta ble EM avsluttet med seier i bronsefinalen lørdag, men søndag fikk Sander Sagosen og Magnus Jøndal en hyggelig beskjed.

Begge nordmennene er å finne på All Star-laget fra mesterskapet, noe som kanskje ikke er så rart.

Sagosen, for øvrig på All Star-laget for femte gang i et mesterskap, er mestscorende i EM, mens Jøndal avsluttet med en glitrende bronsekamp mot Slovenia.

Domagoj Duvnjak fra Kroatia er kåret til EMs beste spiller.

EMs All Star Team består av: Gonzalo Perez de Vargas (Spania), Magnus Jøndal (Norge), Sander Sagosen (Norge), Igor Karacic (Kroatia), Bence Banhidi (Ungarn), Jorge Maqueda (Spania), Blaz Janc (Slovenia). Beste forsvarsspiller: Hendrik Pekeler (Tyskland), MVP: Domagoj Duvnjak (Kroatia).

Publisert: 26.01.20 kl. 18:02 Oppdatert: 26.01.20 kl. 18:21

