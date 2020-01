JUBEL-EM: Sander Sagosen har vært en glede for Norge og et mareritt for Sverige og alle andre motstandere i EM. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Sjekk Sagosen-fremgangen: Derfor dominerer han EM

MALMÖ (VG) (Norge-Sverige 23–20) – ANALYSE – Ikke rart Sander Sagosen dominerer EM. Norges stjernespiller har fremgang i alle målbare kategorier fra fjorårets VM.

Sagosen leverte et sterkt VM i fjor. Men nå er han bedre. Tross både VM-sølv og plass på All Star Team i Danmark for ett år siden.

Norge har kommet litt over halvveis i EM-kampene. VG har sammenlignet Sagosens VM-start i Herning med det han har levert i Trondheim og Malmö de siste 10 dagene.

Du kan selv sjekke fremgangen.

Snitt på VG-børsen

VM 2019: 5,75 i gjennomsnitt

EM 2020: 8,60 i gjennomsnitt

Et enormt løft i både angrep og forsvar. Sagosen spilte fire av de fem første kampene i fjorårets EM mot varierende motstand (sto over mot Saudi-Arabia). Varierte mye mer mot svakere motstandere enn i EM (Tunisia, Østerrike og Chile). Var svak da Danmark slo Norge i VM-kamp nummer fem.

Scoringer

VM 2019: 21 mål (snitt pr. kamp 5,25)

EM 2020: 42 mål (snitt pr. kamp 8,4)

Setter inn dobbelt så mange mål enn i VM-starten. Kommer seg til bedre sjanser og avslutter oftere uten at det går ut over samspillet. I fjorårets mesterskap kom 31 av 51 mål i siste halvdel.

Uttelling

VM 2019: 56,7 prosent (21 mål/37 skudd)

EM 2020: 68,8 prosent (42 mål/61 skudd)

Meget sterk utvikling på kraft og treffpunkt i skuddene. Har økt uttellingen mot bedre keepere enn han møtte i fjor. Husk at Sagosen også er tvunget til å avslutte i del ugunstige situasjoner når Norge kan bli dømt for passivt spill.

Målgivende

VM 2019: 15 assist (snitt pr. kamp 3,75)

EM 2020: 35 assist (snitt pr. kamp 7,00)

I målgivende pasninger har Sagosen økt til det nesten dobbelte. Det er imponerende etter som svært spillbare Bjarte Myrhol er borte. Er blitt flinkere til å finne situasjonene for innspill og finner både Magnus Gullerud og Petter Øverby meget bra.

Feil

VM 2019: 8 feil (snitt pr. kamp 2,00)

EM 2020: 4 feil (snitt pr. kamp 0,80)

Sander Sagosen sløste på ingen måte med ballen i VM heller. Men har blitt enda gjerrigere nå. Har hatt ballen mest av alle norske spillere. Gjør i realiteten nesten ikke pasningsfeil eller tekniske blundere.

Sander Sagosen er et fenomen.

Den voldsomme fremgangen i EM kommer ikke som noen stor overraskelse. På dette nivået har trønderen ligget hele høsten for Paris Saint-Germain. Han har truffet på nesten 69 prosent av skuddene i EM, men har faktisk scoret på mer enn 71 prosent av forsøkene for PSG i Champions League.

Det er helt enormt for en bakspiller.

Bergerud og Sagosen leverte verdensklasse mot Sverige:

Hvorfor kommer fremgangen?

Antagelig fordi Sander Sagosen går på trening hver eneste dag for å bli bedre. Selv mener han å ha blitt bedre av å miste en måned på grunn av en lårskade i høst. Han økte styrken. I EM har ballene blitt hamret inn.

En av straffene mot Sverige ble satt inn med en fart – fra stillestående – på 103 km/t, ifølge mesterskapets tracking. Hans seks spillemål ble klemt inn med en fart fra 112 til 126 km/t. Gjennomsnitt: 117 km/t.

Sagosen spiller med en kombinasjon av kraft og forståelse som er svært sjelden.

Christian Berge vet at EM kan bli ni kamper langt. Han har prøvd å spare juvelen i noen minutter her og der. Faktisk er 44 minutter og 58 sekunder på banen mot Sverige det meste Sagosen har spilt i de fem kampene hittil. Han har vært på banen 3.15,51 minutter av de fem timene i EM.

Det er ikke mer enn 65 prosent av tiden. Her har Berge gjort en glimrende jobb. Det er godt håp om at Sagosens krefter kan vare hele til EM-finalen i Stockholm søndag.

Mange er imponert over landslagssjefens EM. Torbjørn Bergerud har også levert helt avgjørende klasseredninger. Som mot Sverige. Men tallene viser at det er bare en mann som er viktigst for Norge.

Han befinner seg i drakt nummer 5.

Tirsdag får Sagosen en ny barriere å bryte. Island har vunnet seks kamper på rad mot Norge i mesterskap. Få vil bli overrasket om Norges islandske mareritt tar slutt.

Det virker som absolutt alt er mulig for Sander Sagosen nå.

