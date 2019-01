PÅ LAG: Her er Nikola Karabatic og Sander Sagosen under fjorårets EM i Kroatia. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Sagosen overrasket over Karabatic-comeback: – Jeg hadde ikke hørt noe om det

HÅNDBALL 2019-01-15T12:33:56Z

HERNING (VG) Nikola Karabatic (34) sluttet seg til den franske VM-troppen på lørdag, men vi må vente på å se superstjernen i aksjon.

Regine Leenborg Anthonessen

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 15.01.19 13:33

Etter en operasjon i foten i oktober, ble det meldt at VM kom til å gå uten en av håndballens aller største stjerner, Nikola Karabatic. Likevel ble han skrevet inn i 28-mannstroppen for sikkerhets skyld, og nå er han på plass i Berlin der Frankrike spiller.

– Jeg ble først veldig overrasket egentlig, for jeg hadde ikke hørt noe om det. Men «Niko» er jo en maskin som er bra trent. Det er veldig bra for både Frankrike og PSG at han er tilbake i spill nå, sier Sander Sagosen, som er lagkamerat med Karabatic i den franske storklubben, til VG.

Franskmannen har trent med laget en gang siden han ankom.

– Nikola viste veldig gode ting på trening. Vi får se om han meldes inn til kampen. Han har trent, alt går fint. Han spiser godt. Vi har veid ham, og han ser fin ut, sa den franske landslagssjefen Didier Dinart til RMC mandag kveld.

Det ble i dag bekreftet at han ikke meldes inn før kveldens kamp mot Tyskland, men at han kan bli aktuell for torsdagens kamp mot Russland.

– En spiller du vil ha i troppen

TV 3s ekspert Kristian Kjelling ble også litt overrasket over at Karabatic er i VM, men skjønner godt at Dinart har hentet han inn.

– Det er en spiller du vil ha i troppen hvis du har mulighet. Karabatic på 90% er bedre enn veldig mange andre spillere i verden, sier Kjelling.

Har du sett denne Champions League-scoringen til Sagosen?

– Det er klart, han er jo en spiller som har enorm rutine, men han har jo ikke spilt håndball på noen måneder, så vi får håpe det gagner Norge litt, sier Sagosen.

Et møte med Norge vil ikke kunne skje før i en eventuell semifinale eller finale, da Norge ikke krysser med Frankrikes gruppe i mellomrunden. De regjerende verdensmesterne har til nå full pott og 6 poeng etter tre kamper, i likhet med Norge.

Lært av mentaliteten

Sander Sagosen kom til PSG før sesongen 2017/2018, og ble den gangen lagkamerat med verdensstjerner som Mikkel Hansen, Nikola Karabatic og Uwe Gensheimer. Før jul ble trønderen selv kåret til verdens beste håndballspiller:

Han forteller at det han kanskje har lært mest av om i PSG er mentaliteten.

– Du skal vinne hver eneste kamp, og det ligger bare i ryggmargen min nå. Hver gang man går ut på banen, om det er en treningskamp, en likegyldig kamp, mot topplag eller bunnlag, så skal du alltid vinne, og du skal helst vinne mest mulig. Det er det presset som ligger på oss og det er noe man må bli vant med, forteller han.

Kjelling synes Sagosen har hatt en vanvittig utvikling de siste seks årene.

– Han har tatt ut det potensialet mange så i han. Det er mange som har potensial, men ytterst få som får det ut på den måten der, sier han, og roser særlig Sagosens evne til å ta riktige valg.

Til tross for en proff klubbhverdag synes ikke Sagosen det er et steg ned å være på landslagssamling.

– Nei, egentlig ikke for vi har fått det såpass profesjonelt og bra her. Det er klart, vi har jo eget fly og vi reiser kanskje litt bedre med PSG, men vi spiller flere matcher og det er en treningshverdag som skal gå opp. Det har vi ikke på landslaget enda, men vi får håpe det kommer, sier han mens han ler.

PS! Norge-Chile i kveld klokken 18.30 vises TV 3.

Fikk du med deg denne suseren fra Mikkel Hansen?