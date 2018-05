ETTERTRAKTET: Amanda Kurtovic hadde nok av pressefolk rundt seg før kampen mot Györ. Foto: Joachim Baardsen/VG

Kurtovic om støtten fra hockeykjæresten: – En ekstra trygghet

Publisert: 12.05.18 11:42

HÅNDBALL 2018-05-12T09:42:52Z

BUDAPEST (VG) Amanda Kurtovic (26) er forberedt på at helgens kamp om Champions League-tittelen blir en krig. Derfor er det godt å ha kjæresten Brede Frettem Csiszar (31) og andre i familien rundt seg i Ungarn.

– Jeg vet at han og de andre hadde fulgt med uansett om de satt hjemme i sofaen eller om de var på tribunen, men det er en ekstra trygghet å vite at de er her, forteller Kurtovic til VG.

Klokken kvart over tre tas avkast i mektige Papp László Sportsarena i semifinalen mellom 26-åringens CMS Bucuresti og ungarske Györ. Til stede i hallen er kjæresten Csiszar med sin egen pappa og Kurtovics mamma.

– Det blir gøy å se Amanda spille, spesielt når jeg vet hvor mye det betyr for henne. Det er ikke alle håndballspillere som får oppleve «Final4», i hvert fall ikke på et så godt lag som hun gjør. Det er gøy å få være en del av det, forteller Csiszar til VG.

– Merker det betyr mye

Det ble kjent at Kurtovic og Csiszar var blitt et par i fjor høst. Sistnevnte er ikke bare Vålerenga-kaptein, men også en levende klubblegende. Csiszar vet med andre ord hva det betyr å spille viktige kamper.

Den siste tiden har 31-åringen også merket på kjæresten sin at det er noe helt spesielt i vente.

– Hun er mer inne i sonen enn hun pleier å være. Jeg var nede og så Champins League-kvartfinalene hun spilte i Bucuresti. Det var litt av det samme da.

– Hvordan er det for deg, som idrettsutøver, å se på matchene hennes?

– Som idrettsutøver er det mye lettere å spille selv. Det er helt annerledes. På tribunen får man ikke får gjort noe med det som skjer. Jeg føler en helt annen nervøsitet nå enn om jeg hadde spilt selv. I alle fall når jeg vet hvor mye det betyr for henne, forteller Csiszar.

– Unner henne all suksess

31-åringen er imponert over hvordan kjæresten har håndtert overgangen til et nytt land og en ny klubb. I sin første sesong for Bucuresti kan Kurtovic ende opp med å bli Champions League-mester for første gang siden hun vant med Larvik i 2011.

– Hun spiller på et mye høyere nivå nå enn hun gjorde hjemme. Det stiller enorme krav. Jeg syns hun har taklet det veldig bra. Hun har hatt en veldig fin sesong sportslig sett og preget laget i positiv forstand. I tillegg har hun kommet fint inn i spillergruppen. Hun trives godt. Det er veldig moro. For jeg unner henne all mulig suksess, forteller Csiszar, som tok flyet fra Oslo til Budapest sammen med pappaen sin torsdag kveld.

I «sonen»

– Er Amanda rolig eller stresset før en kamp som denne semifinalen?

– Hun er veldig konsentrert. Hun går inn i sonen sin. Så jeg er egentlig bare glad jeg får lov til å være med så tett på, sier VIF-kapteinen og gliser.

Den opplevelsen har Kurtovic forståelse for.

– He-he. Ja. Det kan jeg godt tenke meg at han føler. Jeg er kanskje litt fraværende. Det er ikke så mye annet som betyr noe akkurat nå, forteller hun.

– Hva vil en Champions League-tittel bety for deg?

– Det er jo som en VM-finale på klubbnivå. Det er det gjeveste man kan være med på med laget sitt. Vi trener sammen, spiser sammen, drar på turer sammen, dusjer sammen. Altså, vi gjør alt sammen. Når vi da får lov til å oppleve en sånn ting som dette, betyr det utrolig mye.

Tøff match

På motsatt banehalvdel møter Kurtovic de to norske Györ-profilene Stine Bredal Oftedal (26) og Kari Aalvik Grimsbø (33). Nora Mørk skulle i utgangspunktet også spilt, men 27-åringen pådro seg en korsbåndskade i begynnelsen av februar og mister oppgjøret.

Likevel er det et stjernespekket Györ-lag Kurtovic, hennes norske venninne Marit Malm Frafjord (32) og de andre på Bucuresti må beseire. Under fredagens pressetreff betegnet både Bredal Oftedal og Kurtovic matchen som «en krig» .

– Dette er noe jeg kanskje bare opplever én gang i livet. Så det er «tenna i parketten» fra første sekund. Det er 100 prosent konsentrasjon fra start til slutt. Den spillere du møter, skal stoppes, sier Kurtovic.

– Du er giret?

– He-he. Ja! Bare det å komme hit til Budapest gjør at jeg får ekstra adrenalin og motivasjon. Jeg gleder meg til å komme i gang med kampen for nå har vi forberedt oss til dette lenge.

PS: Avkast mellom Györ og CSM Bucuresti er klokken 15.15 lørdag ettermiddag. Klokken 18.00 møter makedonske HC Vardar russiske Rostov-Don i den andre semifinalen. Finalen spilles samme tidspunkt søndag.