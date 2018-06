Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Sagosen herjet med Sveits: Rotet vekk kjempeledelse

Publisert: 09.06.18 20:47

HÅNDBALL 2018-06-09T18:47:44Z

(Norge-Sveits 32–26) Håndballgutta er nær VM, men mistet 10-målsledelsen de siste fem minuttene mot Sveits. Sander Sagosen - på sitt beste - dominerte kvalikkampen i Stavanger.

Uansett er det ingen tvil om at Norge er i ferd med å kvalifisere seg til håndball-VM for første gang siden 2010. Et wildcard reddet Norges VM-plass. Det ga sølv for to år siden. Håndballhistorien er full av snuoperasjoner og merkelige resultater, men Norge må kollapse for at Sveits skal snu dette i Zug tirsdag.

– Førsteomgangen er godkjent, men vi skal være mer skjerpet i 2. omgang, sier Christian Berge til TV 2. Norge vant den første omgangen med åtte og tapte den andre med to mål.

– Det var mye som var bra, men så har vi litt å rette opp.

– De siste ti minuttene roter vi for mye, mener Torbjørn Bergerud. Keeperen tok tre av fire straffer og endte opp med 13 redninger.

Sagosen hamret inn 10 mål på bare 13 skudd. I tillegg til å strø om seg med gode pasninger og levere godt i forsvar.

– Det var fint i starten, men slurv både fra meg og resten av laget på slutten, sier Sagosen.

Norges midtpunkt kommer rett fra en krevende avslutning i PSG. Seriegullet ble reddet, men Champions League ble tapt for en sliten Sagosen. Han fremsto helt annerledes i Stavanger.

– Jeg ønsker at Sander skal spille annerledes for oss. Han skal holde mer avstand til forsvaret, sier Christian Berge til VG. Landslagssjef en fikk umiddelbart svar da Sagosen scoret åtte da Tyskland ble slått 30–25 i München onsdag.

I kveld var trønderen enda et hakk bedre. Persen på landslaget med 13 scoringer (mot Frankrike) var truet, men heller ikke Sagosen klarte å avslutte kampen slik Berge ønsket.

Norge ledet med ti mål allerede i begynnelsen av 2. omgang. Men konsentrasjonen glapp og Norge klarte ikke å bygge ledelsen mot slutten av kampen. De siste fem minuttene sank ledelsen fra 10 til seks mål. Det gir Sveits en liten mulighet i hjemmekampen.

– Søk de enkle løsningene og hold ballen lenger i gang, ba Berge tre minutter før slutt. Han ble ikke hørt.

Norge gikk rett i strupen på Sveits, som ikke har vært i mesterskap siden de selv arrangerte EM i 2006. 3–0 i starten ble utviklet til en meget god norsk omgang foran 5000 tilskuere i DNB Arena.

Ved pause ledet Norge 19–11. Torbjørn Bergerud tok to av tre straffer fra storstjernen Andy Schmid - nettopp kåret til Bundesligas beste spiller for femte gang.

Og det var flere enn Sagosen som imponerte av utespillerne. Norge smalt inn 19 av 23 skuddforsøk i det sveitsiske målet. Der sto Champions League-vinneren fra Montpellier, Nikola Portner, som hevet seg kraftig med 10 redninger i 2. omgang.

Kent Robin Tønnesen hamret inn fire mål mens Gøran Johannessen både skjøt spilte glimrende på hjemmebane i Stavanger.

En annen siddis, Kristian Bjørnsen, leverte som vanlig kvalitet fra høyrekanten og var en viktig del av omgangens høydepunkt. Bjørnsen spilte en pasning som en flyvende Sagosen satte inn til 10–5.

– Lekestue, ropte Harald Bredeli i TV 2.

Verdensklasse er et annet ord som beskriver scoringen.

VM spilles i Danmark og Tyskland fra 7. til 29. januar 2019.

VG oppdaterer saken.