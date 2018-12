NEDE FOR TELLING: Veronica Kristiansen og Norge ser ut til å være på vei ut av EM før det vil bli spilt om medalje. I mellomspillet må Norge vinne hver kamp og få resultater til å gå Norges vei. Foto: Bjørn S. Delebekk

Tallene som viser håndballjentenes fall

HÅNDBALL 2018-12-07T17:04:31Z

NANCY /OSLO (VG) Norge har et tøft utgangspunkt for å nå EM-semifinale etter et dårlig gruppespill. Statistikken viser at det meste er blitt verre fra VM-sølvet i fjor.

Publisert: 07.12.18 18:04

Antallet baklengsmål i snitt har skutt i været fra 21,8 i fjorårets VM til 27 i gjennomsnitt på de tre EM-kampene til nå.

Da EM-gullet ble sikret for to år siden var håndballjentene nede på på 21,2 mål per kamp med Marit Malm Frafjord som forsvarssjef. Verdensmesterlaget fra 2015 slapp inn 24,1 mål per kamp.

Sjefsrollen bak tok Kari Brattset over med bravur under fjorårets mesterskap i Tyskland. Østfoldingen VM-debuterte med snittkarakteren på 7,22 av 10 mulige poeng på VG-børsen.

Hittil i EM har det bare gått halvparten så bra for Norges krumtapp i midtforsvaret. VG-snittet er nede på 3,66.

Julestemningen er hvert fall god:

– Veldig skuffet

Mens forsvarsnabo Vilde Ingstad har gjort det enda et hakk svakere. Hennes VM-oppgave er først og fremst å spille i forsvar.

– Jeg gjør så godt jeg kan for å komme opp på nivå, men det er ikke alltid det funker likevel, sier Györ-spiler Brattset.

Det skuffer strekspilleren.

– Selvfølgelig. Jeg blir veldig skuffet. Det er ingen ting vi hater mer enn å tape kamper. Man må jobbe godt for å komme seg opp igjen.

På sin høyre side har Brattset manglet Stine Skogrand. Den nå gravide bergenseren gjorde også en solid forsvarsinnsats i sist VM.

Sjekk Løkes blåveis:

Henger ikke sammen

I midtforsvaret spiller Brattset, som i fjor, mest med Veronica Kristiansen som heller ikke har nådd opp til sitt beste nivå i EM-gruppespillet.

– Vi henger jo ikke sammen. Individuelt er vi «dritgode», men vi må fungere sammen. Vi klarte å spille riktig i starten, men så åpnet det seg luker på andre siden. Romania scoret der og det spredde usikkerhet i hele forsvaret, sier Veronica Kristiansen.

Thorir Hergeirsson innrømmer at Norge havnet i trøbbel mot Romanias storvokste strekspiller Crina-Elena Pintea onsdag. Men han tror forsvarsspillet går an å snu på kort sikt.

– Ja, så absolutt. Husk at vi møtte et lag som spiller ekstremt godt og treffer på alt. Med det mannskapet vi råder over nå så vinner Romania over Norge per dato. Vi er helt avhengige av å «makse». Det gjelder målvakter, forsvaret, mer kontringsmål, og få mer flyt og trykk i angrepsspillet, sier Hergeirsson.

Oftedal fikk vondt av lagvenninnen:

Redder mindre

– Jeg synes ikke folk som stiller meg spørsmål helt evner å se at Romania har det beste laget de har hatt på 10 år. Romania har et høyere nivå enn oss. Resultatene lyver ikke. Men samtidig vet vi at vi har noe uforløst i laget som vi trenger å lokke frem.

Keeper Katrine Lunde gikk ut av fjorårets VM med en redningsprosent på knallsterke 45 – og plass på All Star-Team. Hittil i EM har den 38-årige veteranens prosent sunket til 30 tross en sterk kamp mot Tsjekkia.

Silje Solberg har tatt 31 prosent av skuddene, men det er heller ikke vanlig standard for en norsk målvakt i mesterskap. Likevel er det ti prosent ned fra Solbergs gull-statistikk i 2016 og 2014.

Kristiansen refset seg selv:

Savner Mørk

Savnet av Nora Mørk viser seg også. Hun ble toppscorer i VM med 66 mål på ni kamper, et snitt på 7,3 mål per kamp. Mørk scoret på 68 prosent av skuddene.

«Erstatteren» Linn Jørum Sulland har scoret ni ganger de første tre kampene. Treffprosenten er på 53 prosent. Malin Aune, årets toppscorer til nå, har scoret 4,67 mål per kamp.

Også Stine Bredal Oftedal og Veronica Kristiansen treffer litt dårligere i år enn i fjor. Kristiansens målsnitt var i fjor på 4,8 per kamp. Foreløpig har hun scoret 4 mål i snitt og treffprosenten har gått ned fra 60 til 55 prosent.

Bredal Oftedal scoret 4,56 mål per kamp i 2017 mot 2,75 mål til nå i år. Kapteinens treffprosent har gått ned fra 65 til 58 prosent.

For laget generelt har treffprosenten på skudd sunket til 65 prosent i 2018 fra 61 prosent i 2017. Det er fortsatt bedre enn 60 prosent fra EM 2016, da det ble gull.

PS! Norge møter Ungarn fredag 21.00 på TV 3 til første kamp i mellomrunden.

Derfor kledde Kristiansen av seg seg på åpen gate: