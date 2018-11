STJERNE: Sander Sagosen har blitt PSGs viktigste spiller i Nikola Karabatic sitt skadefravær. Foto: PATRIK STOLLARZ / AFP

Sagosen skinner i superstjernens fravær

HÅNDBALL 2018-11-14T05:50:13Z

Med Nikola Karabatic skadet, har Sander Sagosen (23) virkelig tatt ansvar i den franske storklubben PSG.

Publisert: 14.11.18 06:50 Oppdatert: 14.11.18 07:39

Nå er han kåret til månedens spiller i Champions League for oktober.

– Han har kun scoret syv mål på sine to Champions League-kamper i oktober, men Sander Sagosen har vist seg avgjørende i en tid hvor lagets viktigste spiller, Nikola Karabatic, har vært ute etter en operasjon i foten, skriver det europeiske håndballforbundet i sin begrunnelse.

Karabatic er en superstjerne i håndballen, og kåret til verdens beste håndballspiller tre ganger. I sitt andre år i klubben er også Sagosen i ferd med å innta en lederrolle hos det franske storlaget, akkurat slik han har på det norske landslaget.

– Å spille Champions League mot de beste motstanderne hver eneste uke er en drøm for meg. Jeg er glad for å bli valgt til månedens spiller, det er en belønning for innsatsen både jeg og laget legger ned i trening og kamp, og viser at vi er på rett vei, sier Sagosen til det europeiske forbundet.

Anført av 22-åringen har pariserne fått en perfekt start på Champions League med syv seiere av syv mulige.

Onsdag står tyske Flensburg-Handewitt på motsatt banehalvdel. Da må Sagosen forsøke å lure sin lagkamerat på det norske landslaget, keeper Torbjørn Bergerud.

Ute på banen møter han en annen nordmann i Magnus Abelvik Rød , Magnus Jøndal og Gøran Johannessen. Den keivhendte høyrebacken har fått mye spilletid i de siste Champions League-kampene for tyskerne. I seieren over Motor Zaporozhye scoret han syv ganger. Mot MOL-Pick Szeged i forrige runde ble det fem mål, da Flensburg gikk på et knepent tap.

Halvveis ut i gruppespillet ligger Flensburg på 4. plass i gruppen med åtte lag, og ligger foreløpig an til gå videre til «Last 16», mens PSG, om de skulle greie å holde gruppeledelsen helt inn, vil gå direkte til kvartfinale.

