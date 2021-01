TILBAKE: Bjarte Myrhol spilte og scoret for Norge mot Danmark i Kolding. Foto: Liselotte Sabroe

Myrhol-comeback i tap mot Danmark

(Danmark-Norge 31–28) Med bare en uke igjen til VM i Egypt var landslagskaptein Bjarte Myrhol (38) i aksjon igjen for Norge for første gang på nesten halvannet år. Comebacket endte med tap for regjerende verdensmester Danmark.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Norge ledet 15–12 til pause. De norske gutta hadde også en luke på tre mål flere ganger i løpet av kampen, men midtveis ut i andre omgang tok danskene over kommandoen og vant til slutt oppgjøret 31–28.

Under VM-finalen i 2019 ble Norge beseiret 31–22 av samme mannskap. I Kolding torsdag kveld vant danskene for sjette gang på rad, men spesielt Myrhols comeback etter skulderoperasjon var positivt for trener Christian Berge.

38-åringen ble kåret til verdens beste strekspiller så sent som i 2019, og blir en viktig spiller på og utenfor banen i jakten på VM-gull i Egypt. Mot Danmark satte Myrhol inn sine tre første nettkjenninger for Norge siden oktober 2019. Allerede på lørdag får kapteinen og resten av det norske laget mer verdifull kamptrening, når danskene venter i en ny treningsmatch.

– Jeg syns vi så flotte ting i den første omgangen. I den andre ramler vi ned en periode. Vi brenner for mye skudd og sliter med det danske linjespillet, og Jacob Holm. Men det viktigste er at de norske gutta fikk en gjennomkjøring, og på lørdag skal Christian Berge spisse mannskapet, kommenterer TV 2-ekspert Bent Svele.

Sagosen toppscorer

Sander Sagosen (25) spilte med sedvanlig selvtillit for Norge. Med åtte nettkjenninger på 14 forsøk ble trønderen også mannen med flest mål for Norge.

Gledelig var det også å se at Kent Robin Tønnesen (29) returnerte til landslaget for første gang siden juni 2019. Veszprém-backen har slitt med både brukket finger og røket akilles, men han kan bli en viktig spiller for Norge under det nært forestående mesterskapet i Egypt - spesielt med Magnus Abelvik Rød ute med skade.

VG oppdaterer saken!