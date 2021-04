Sten Stockfleth (t.v.) sammen med en av Haslums spillere, Vegard Tennfjord. Foto: Vidar Ruud

Toppklubb sparker trener: − Det er et drastisk tiltak

Til tross for at det gjenstår to år av kontrakten, fikk Sten Stockfleth torsdag morgen beskjed om at han er ferdig som trener for Haslum.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

– Det er et drastisk tiltak, sier styreleder Knut Guldbrandsen til VG.

Han ønsker ikke å svare på om Haslums tidligere suksesstrener, nå daglige leder, Tom-Eirik Skarpsno, er aktuell til å overta som sjef på benken.

– Tom-Eirik gjør en kjempejobb som daglig leder. Og det er uaktuelt å kombinere de to stillingene, sier styrelederen.

Skarpsno trente Haslum HK til tre seriemesterskap, to sluttspill gull og tre NM-gull i sin tid. I 2017 reiste han til danske Holstebro.

Sten Stockfleth sier han svarer slik på oppsigelsen han fikk torsdag morgen:

– Det er veldig trist at jeg ikke får fortsette. Jeg har trivdes veldig godt.

– Jeg var veldig overrasket da jeg fikk beskjeden i dag, sier Stockfleth, og «regner med» at han har hatt sin siste Haslum-trening.

Styreleder Gulbrandsen svarer slik når vi forteller at Sten Stockfleth er overrasket over å få sparken:

– Jeg kan forstå at han er overrasket, men vi kan jo ikke diskutere en oppsigelse over lang tid. Men vi har behov for å gjøre drastiske tiltak for å komme videre.

Gulbrandsen sier at «styret har sett at klubben gradvis har beveget seg i en retning som vi ønsker å forandre, og den forandringen mener vi må skje nå».

– Det er et drastisk tiltak. Generelt handler det om at utviklingen ikke har gått rette veien.

– Betyr det at Haslum skal ta titler i Norge?

– Det handler mer om hvordan vi eventuelt skal gjøre det. Ikke minst at Haslum skal tiltrekke seg unge, lovende talenter fra hele østlandsområdet. Og gi dem rom og tid. Og oppfølging.

På spørsmål om hva Stockfleth mangler, svarer Gulbrandsen:

– Vi tror ikke Sten greier å utvikle seg videre i samme retning som vi ønsker. Det gjelder blant annet personlige egenskaper når det gjelder coaching av yngre spillere.

På VGs spørsmål om Haslums påstand om at de «må forandre retningen» som klubben er i, svarer Sten Stockfleth:

– De har sin mening, jeg har min.

Haslum tok tre seriemesterskap av fire mulige fra 2010 til 2014. I alt har Haslum-herrene ti seriemedaljer på 2000-tallet. Sander Sagosen, Kent Robin Tønnesen og Sebastian Barthold er blant tidligere Haslum-spillere - og ikke minst klubblegenden Erlend Mamelund.