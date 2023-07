SKAL SETTE BO: Sander Sagosen og Hanna Bredal Oftedal, her avbildet i 2020, har bygd hus i Trondheim og stifter familie. 13. juli fikk de sønnen Noah.

Pappa Sagosen om livets nye fase: − Trodde aldri jeg skulle bli en sånn far

TRONDHEIM (VG) Sander Sagosen (27) og kona Hanna Bredal Oftedal (29) nyter den nye fasen som småbarnsforeldre i Trondheim.

– Jeg er superstolt! Jeg trodde aldri jeg skulle bli en sånn far som sitter og snakker med babystemme og tar tusen bilder og videoer. Nå skal jeg dokumentere hver fase ... det går fort, nå!

Trønderen Sagosen har kommet hjem til Trondheim og Kolstad, som den klart viktigste signeringen i det prestisjetunge prosjektet.

Selv om det stormer utenfor banen i klubben Kolstad, har Sagosen selv funnet roen med lille Noah. 13. juli fikk han sønnen sammen med kona Hanna Bredal Oftedal.

– Man vet ikke helt hva man går til, men det er en helt fantastisk tid og jeg nyter hvert sekund vi får være hjemme med han «litj’-en», sier Sagosen.

Han erkjenner at han er blitt mer bekymret over alt som kan gå galt etter Noahs ankomst, og gir all ros til sykehuset i Trondheim for måten de er blitt tatt vare på.

– Vi nyter tilværelsen. Jeg har en magisk kone som tar ting bare «shmækk, shmækk, shmækk» og står på. Det er en spennende tid, en litt skummel tid, og hele første natten på sykehuset lå jeg hele natten og bare så på at han pustet, sier Sagosen.

27-åringen, regnet som en av verdens aller beste mannlige håndballspillere, er generelt sett veldig stolt over å kunne komme hjem til Trondheim og slå røtter.

– Alt har falt veldig på plass for oss. I fjor giftet vi oss, nå har vi fått den beste premien i hele verden og får bygge vårt eget hjem ... det er unikt her, for dette har jeg ikke hatt på ti år, sier Sagosen.

Både besteforeldre og venner er velkomne som hyppige gjester i hjemmet til Sagosen og Oftedal. Førstnevnte innrømmer at han ser på kona på en litt ny måte etter det de har vært gjennom.

– Du blir jo stolt der og, selv om jeg alltid har vært det av Hanna. Alle menn som har vært med på en fødsel, vet hvor meningsløs du er og hvor lite du kan tilby i en sånn prosess . . . jeg er ekstremt takknemlig, hun er virkelig en maskin.