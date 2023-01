1 / 4 forrige neste fullskjerm

Bergeruds hjemmelykke og VM-forvandling: − Aldri hatt det bedre utenfor banen

GDANSK (VG) Han startet VM urovekkende svakt. Men Torbjørn Bergerud (28) har snudd alt på hode. I de to siste VM-kampene har den norske målvakten levert verdensklasse.

– Jeg har hele tiden følt at kroppen og hodet har vært bra, men det har vært en utløsning de siste kampene, sier Bergerud til VG.

Han har en natt med ikke altfor mange timers søvn bak seg etter seieren over Tyskland. Nå har Norge forflyttet seg 60 mil lenger nord i Polen. Norge spiller videre i Gdansk ved bredden av Østersjøen.

Nå venter Spania i kvartfinalen som vil definere Norges VM. Seier betyr to kamper om VM-medaljer. Tap betyr skuffelse og to kamper for å bestemme om Norge blir nummer 5, 6, 7 eller 8 VM. Altså på stedet hvil.

Det er ingen tvil om at Norges nummer 30 blir en nøkkel til å slå spanjolene.

– Vi må bare forberede oss på samme måte som tidligere. Og nyte øyeblikket. Det blir en morsom kamp, sier Bergerud.

Høsten har vært svært god for Torbjørn Bergerud. Han har vendt hjem til Norge og Kolstad har vunnet alle 14 seriekamper. Målvakten har dominert med redningsprosent på 42.

Og på hjemmebane har det vært lykke og kjærlighet. I sommer ble han forlovet med Karoline Dahl – og nå venter paret barn.

– Jeg har aldri hatt det bedre utenfor banen enn nå. Karoline spiller en veldig viktig rolle, og vi har familien hennes rundt oss.

– Livet smiler, det gjør det. Så skal vi ta det et steg videre med å få ut en liten rakker, legger han til.

Men VM startet helt motsatt. Bergerud traff ikke ballen. De kritiske spørsmålene kom. Han ble fortsatt satset på. Men i den fjerde VM-kampen nappet Jonas Wille førstemålvakten av banen allerede etter ni minutter mot Serbia.

Der ble han sittende sammen med keepertrener Steinar Ege, forgjengeren i Norges bur. Ege trykket på de riktige knappene. For etter pause traff Bergerud plutselig ballen. Keeperen var en vesentlig årsak til at Norge snudde kampen.

Så foldet han ut alle sine 199 cm mot Qatar og Tyskland. Bergerud stoppet 28 skudd som traff innenfor de norske stengene. Redningsprosenten spratt plutselig opp til enorme 54.

Det resulterte i toppkarakteren 10 i to kamper på rad på VGs spillerbørs. Noe slik har ikke skjedd før.

Nå er Bergerud sterkt stigende og nummer ni på VMs keeperstatistikk. Det er godt foran både Barcelona-målvakt Gonzalo Pérez de Vargas og Rodrigo Corrales (Veszprém) – Spania-duoen det blir en duell med onsdag.

– Man snakker ofte om keeperdueller. Å få forsvars- og målvaktsspillet til å sitte er viktig for begge lag. Spania liker å løpe, og de vil også ha noen enkle mål, men vi skal gjøre alt for at det skal sitte, sier Bergerud.

Info Slik spilles VM Stockholm: Danmark – Ungarn og Sverige – Egypt. Gdansk: Frankrike – Tyskland og Norge – Spania. Kvartfinalene spilles onsdag. Semifinalene fredag spilles mellom Danmark/Ungarn – Norge/Spania og Sverige/Egypt – Frankrike/Tyskland. Med tap i kvartfinalen skal Norge spille om 5. til 8. plass fredag og søndag. Vis mer

I VM for to år siden ble Norge blåst av banen mot Spania i kvartfinalen. Bergerud var blant de minst dårlige. Han sto sin beste OL-kamp og leverte hele 20 redninger da Norge bittert tapte 27–28 for spanjolene i Tokyo-OL i 2021.

Men i fjor kom endelig Norges første seier over Spania på 25 år. Bergerud og keeperkollega Kristian Sæverås bidro til at Norges problemmotstander ble slått 27–23 i EM.

– Vi har blitt flinkere til å stå imot den type motstand. Historien har i utgangspunktet ikke så mye å bety. Vi har vært tett på å slå dem flere ganger. Selv om de har et lite overtak på oss, så har vi alltid vært med, mener den norske målvakten.

Med seier møter Norge fredag vinner av Ungarn-Danmark i semifinalen.

Norge-Spania onsdag kl. 18.00, TV 3 og Viaplay.