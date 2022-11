Kommentar

Trikset Norge misliker: Fra kjedelig til skummelt…

Norges kamp mot Sveits ble preget av motstanderens kontroversielle taktikk.

Mot Sveits fikk underholdningen lide. Mot skarpere motstand kan en omdiskutert taktikk bli langt mer alvorlig for Norge.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er ikke noe nytt at håndball er blant idrettsgrenene med størst spennvidde som underholdningsprodukt.

Knapt noe kan være så nervepirrende og sitrende spennende. Samtidig kan lite kan være så uengasjerende som kamper der nivåforskjellen blir for påtrengende.

Nå har det dukket opp et tema som gir underholdningdiskusjonen en ny dimensjon. Det handler om «syv mot seks», der det ene laget tar ut keeperen i angrep for å skape overtall.

Hva gjør det med seeropplevelsen om trikset benyttes mer og mer?

I Norges kamp mot Sveits resulterte en slik taktikk i en serie situasjoner som ikke akkurat var håndballkunst.

Det er ikke all verdens morsomt å kaste ballen i et tomt mål, men slike scoringer blir jo konsekvensen av at et såpass svakt håndballag som sveitserne legger opp strategien som de gjorde.

Etterpå var reaksjonene klare fra norsk hold. Mens keeper Silje Solberg-Østhassel stemplet det som «kjedelig håndball», var kommentator-duoen på TV3 klare på at det ikke gir dem noen ting å se på slikt.

Men det mest relevante spørsmålet fremover er jo hva det eventuelt gir andre nasjoner - med langt større potensial - å forsøke seg på tilsvarende trekk.

Sveits hadde jo uansett vært altfor dårlige til å tukte de norske favorittene. Nå er interessant hvordan det blir videre:



Hva skjer utover i mesterskapet om andre nasjoner helt eller delvis systematiserer «syv mot seks»-taktikken konsekvent?

I hvilken grad kan det gjøre Norge mer sårbare?

I hvor stor grad sitter mottrekkene som blir nødvendige?

Det er absolutt relevant å diskutere regelverket, men akkurat det er ikke så spennende midt i et mesterskap.

Som tv-seer skulle jeg gjerne sett håndball uten den type kunstig overtall, men så lenge det er tillatt er det selvsagt helt legitimt å forsøke å utnytte muligheten til fulle.

Treneren til Sveits har da også poeng i at en svak nasjon klarte å skape en god del ved å fremprovosere overtall. De kunne fått langt flere scoringer ut av det på en dårligere keeper enn Norge har.

Nå blir det interessant å se i hvilken grad for eksempel våre skandinaviske naboer kommer til å benytte seg av muligheten til å systematisk ta ut keeper i angrep. Verken Sverige eller Danmark er ukjente med taktikken, og det kan meget vel være at også flere land vil forsøke seg fremover.

At «syv mot seks» reduserer underholdningsverdien kan nok Norge leve greit med i dette mesterskapet. Mer interessant er spørsmålet om det kan bli en akilleshæl for den norske gulljakten.