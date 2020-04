PÅ LAG: Sander Sagosen har signert med Mats Zuccarellos managervirksomhet, SMG Group. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Sander Sagosen følger Zuccarello-oppskriften for å bli «større»

OSLO (VG) Sander Sagosen (24) vil bygge egen merkevare, gi tilbake til idretten og vokse som menneske utenfor håndballbanen. Med nytt apparat rundt seg skal han bli enda «større».

Det skal kanskje godt gjøres i størrelse, for den nesten to meter høye 24-åringen gjør massivt inntrykk i håndballhallen, men utenfor kan han bli enda bedre.

– Det er kanskje de 5–6 neste årene jeg har på å gjøre dette grepet. Nå har jeg lagt ned en enorm innsats i mange år for å komme dit jeg er. Fått en «standing» i norsk og internasjonal håndball, samt at landslaget tar steg, så jeg må absolutt utnytte det, sier Sander Sagosen.

Han møter VG i lokalene til hans nye management, SMG-Group. Der legges en plan for hvordan Sander Sagosen-merkenavnet skal nå nye høyder.

– Så fort vi har lagt bak oss coronakrisen så skal vi komme i gang. Vi har allerede mange baller i luften med Sander, sier hans nye manager, Kevin Skabo.

Han er mannen bak Mats Zuccarellos kommersielle avtaler og veldedighetsarbeid de siste årene. Nå ser Sagosen i samme retning. Hockeystjernen samlet en rekke stjerner til Ullevaal Stadion sommeren 2018. Det inspirerte Sagosen.

– Jeg har jo mange kontakter internasjonalt nå etter mine år i utlandet. Så drømmen vil være å kunne invitere en gjeng stjerner til All star-kamp i Trondheim Spektrum til inntekt for noe nyttig, forteller trønderen.

– Jeg vil være et godt forbilde for barn. Jeg husker selv da jeg løp rundt med ball som tiåring og så opp til andre. Spesielt nå under coronakrisen skjønner jeg hvor viktig idrett er for barn. Nevøen min satt og ristet i dagevis for å komme tilbake på fotballbanen. Sånt gjør inntrykk, sier Sagosen.

Den siste tiden har fått ham til å tenke på hva som er viktig i livet.

– Jeg er 24 år og har ikke lært alt, men jeg ser et større bilde nå enn tidligere. Jeg er vant til å stå i sentrum og elsker det som spiller. Men det er viktig ikke å miste fotfestet selv om man har suksess med idrett. Jeg er glad jeg har familie rundt meg ofte så jeg lærer at det ikke trenger å handle om meg selv hele tiden.

Flytter til Tyskland

Det er fortsatt usikkert hvordan neste håndball-sesong vil bli, men én ting er fastslått. Han bytter klubb.

Eventyret i Paris St. Germain er over. Tyskland og THW Kiel blir neste kapittel.

– Jeg var allerede god da jeg dro fra Aalborg, men det er i Paris jeg har tatt det virkelig store steget. Nå er jeg glad for å kunne gå til en klubb med sterk håndballhistorie og som var den jeg så til som guttunge selv.

På tribunen kan han forvente nær en tredobling av antall tilskuere fra 4000 til 10 500. Da er det kanskje ikke så farlig å vrake den franske hovedstaden for en forblåst kystby i Nord-Tyskland.

– Det er ikke der de beste fotballagene i Tyskland ligger. Der er håndball størst, og viktigst, sier han, med håp om at også nordmenn tar Kiel-ferga over for å se ham.

Samtidig er kjæresten Hanna Bredal Oftedal i Silkeborg i Danmark. Med under tre timer i reisevei kan de bo sammen mesteparten av tiden.

ADIEU: Sander Sagosen takker nå for seg i Frankrike etter storspill i PSG. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Digital mester

Avslutningen på forrige sesong ble av det merkelige slaget. Han fant ut på klubbens Instagram at de var blitt seriemestere. Dermed ble det feiring på FaceTime på telefonen kontra i arenaen.

– Det er den rareste tittelen jeg har vunnet, sier Sagosen.

Som allerede har uttrykt bekymring for forsøket som skal gjøres på å ta igjen avlyste og utsatte Champions League-kamper fra forrige sesong, midt i den neste, når corona-trusselen avtar. Hvis det blir så mange kamper som fryktet, må han prioritere.

– OL er det største neste år, og jeg vil nødig si nei til VM. Men det blir umulig å spille alt, sier han og henviser til planene om at han trolig må spille flere kamper mellom jul og nyttår før en eventuell avreise til Egypt og verdensmesterskapet i januar.

DONE DEAL: Mats Zuccarello spøkte med å holde opp drakten for å lage en offisiell signeringsseremoni av Sander Sagosen. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Ser fremover

Med ny klubb, jakt på økt suksess med det norske landslaget, og nytt management er det nok av spennende ting i vente for Sagosen.

– Jeg er heldig som har mye å se frem mot og litt derfor jeg sitter her hos SMG og. Det er på tide og bruke det til noe mer. Jeg håper både jeg og Zuccarello kan bidra til at vi baner vei for økt fokus på veldedighetsarbeid via idrettsstjerner i Norge.

– Det er dritkult å få med Sagosen på laget, sier Mats Zuccarello.

Den veldig sportsinteresserte hockeystjernen beundrer Sagosen som utøver.

– Han er verdens beste håndballspiller. Jeg har sett ham, men jeg tror aldri jeg har møtt ham ansikt til ansikt. Jeg har så respekt for håndball og hvor tøff og fysisk den sporten er, og hva han gjør og har gjort med landslaget.

– Er du den beste eller nest beste idrettsutøveren i SMG nå?

– Jeg er eldst, så jeg er best, avslutter Zuccarello med et smil.

