VM-TAP: En deppet Petter Øverby etter tapet for Danmark i VM 2019. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Norsk bundesligaproff har treningsforbud: – Det er tross alt snakk om hjertet

ULLEVAAL (VG) Petter Øverby (27) har ikke kunnet trene på seks uker. Bundesliga-proffen følges opp av hjertespesialister.

– Innenfor idretten er vi blitt veldig obs på denne type problematikk, sier Harald Markussen i det medisinske apparatet til det norske herrelandslaget i håndball.

– Vi har foreløpig ikke fått bilder eller epikrise fra Tyskland, men det er tegn på at han har hatt betennelse på hjertemuskelen, det som på fagspråket heter myokarditt, sier Markussen til VG.

– Han er tatt ut av trening. Men ifølge klubben er prøvene nå positive. Hvis de fortsatt er positive om en uke, kan han så smått begynne å trene igjen. Petter følges opp av hjertespesialister, opplyser Markussen.

Petter Øverby, som er strekspiller på Erlangen og har to VM-sølv med Norge, forteller selv:

– Da oppkjøringen startet i sommer, lå pulsen min langt over hva den skulle. Vi trener daglig med pulssensorer fra Polar både på fysiske treninger og håndballtreninger. Jeg følte meg rett og slett dårlig trent. Trenerne her nede ville ha meg utredet for hva det kunne være.

– Hvor alvorlig tar du dette?

– Jeg må jo selvsagt ta det på alvor, det er tross alt snakk om hjertet. Men det er ikke noe jeg merker så mye til i det daglige, nå som jeg ikke kan trene.

På spørsmål hvor alvorlig dette er, svarer Harald Markussen:

– Jeg er absolutt ikke kardiolog, men dette er noe som må tas på alvor når det er symptomer. Betennelse på hjertet er alvorlig, men han ble ikke innlagt på hjerteovervåkning. Det var en mild form for hjertebetennelse.

Det var landslagstrener Christian Berge som tirsdag først fortalte om Øverbys sykdom da håndballen hadde sitt årlige kickoff for sesongen.

– Han skal være i ro, fortalte Berge.

I VM i januar i år kom Øverby inn i troppen etter å ha vært syk. Han var med på å ta VM-sølv både i 2017 og 2019.

Ifølge nettsiden Norsk Helseinformatikk er hjertemuskelbetennelse en av de hyppigste årsakene til plutselig død hos unge mennesker uten kjent sykdom. Milde varianter av sykdommen blir ikke alltid oppdaget, skriver nettsiden.

Det er drøyt to uker siden sprinter Sondre Turvoll Fossli (26) på langrennslandslaget fikk hjertestans mens han kjørte bil.

PS: En annen landslagsstrek, Magnus Gullerud, er også ute – med brudd i ei tå.

Publisert: 28.08.19 kl. 09:50