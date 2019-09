12.000 TILSKUERE? Elverum opplever fullstendig håndballfeber. Billettsalget til kampen mot Sander Sagosen (venstre) og Paris-Saint Germain slår alle tidligere rekorder for håndball i Norge. Foto: NTB Scanpix

Elverum slår håndballjentenes rekord: – Dette er galskap

Elverums Champions League-møte med PSG og Sander Sagosen kommer til å sette ny tilskuerrekord for håndball i Norge. Fredag ettermiddag passerte billettsalget håndballjentenes rekord fra den legendariske VM-finalen i 1999.

Nå nettopp







– Jeg skjønner ingenting. Dette er galskap, sier klubbens markedsansvarlige Kalle Björkmann til VG. Han bekrefter at rekorden allerede er flyttet til Østerdal-klubben. Håndballfesten 28. september blir gigantisk.

11.200 var til stede da Norge sikret seg sitt første VM-gull etter fire ekstraomganger mot Frankrike for 20 år siden. Finalen ble spilt i Håkons Hall på Lillehammer. Dit har Elverum også flyttet møtet med Sagosen, Nikola Karabatic, Mikkel Hansen og resten av stjernegalleriet fra Paris.

les også VG gir deg tabellen og overgangene: Slik blir herrenes eliteserie

Billettsalget stiger fortsatt jevnt og trutt. Nå vurderer Elverum i samarbeid med Olympiaparken i Lillehammer å sette inn to nye provisoriske tribuner for 600–700 ekstra tilskuere Det betyr at den totale kapasiteten kan stige til 12.200.

– Vi har ikke tatt den endelig avgjørelsen. Men det kan gå den veien, sier Bjørkmann og lover publikum et sjeldent show. 68 medarbeidere skal være med i produksjonen av matchen i Håkons Hall.

Elverum-høsten i Champions League 15. september: Aalborg (h) 18. september: Flensburg (b) 28. september: PSG (h). 12. oktober: Barca (b) 20. oktober: Celje (b) 3. november: Zagreb (h) 10. november: Pick Szeged (b) 17. november: Pick Szeged (h) 24. november: Zagreb (b) 1. desember: Celje (h)

Det er også snakk om å flytte ytterligere kamper i Champions League ut av håndballbyen ved Glomma. Det er sannsynlig at enten matchen mot tyske Flensburg (med fire nordmenn) og spanske Barcelona (med ni Champions League-titler) kommer til å gå CC Arena i Hamar. Elverum håper å trekke mer enn 7000 tilskuere til Storhamars ishockeyarena i nabobyen.

Daglig leder Mads Fredriksen vil ikke si hva Elverum kan tjene på 11.200 tilskuere i Håkons Hall. Med en snittpris på 200 kroner vil omsetningen sannsynligvis passerer 2,25 millioner kroner. Det er mye for en klubb med drøye 20 millioner i totalt årsbudsjett.

les også Norsk bundesligaproff har treningsforbud: – Det er tross alt snakk om hjertet

– Vi kommer til å få ganske mange ekstrakostnader rundt kampen. Så hva vi som klubb vil tjene har jeg ikke tall på nå, sier daglig leder Mads Fredriksen.

Elverum startet onsdag den norske serien med å slå Halden med ett mål på bortebane. I hjemmepremieren mot Runar søndag venter klubben 1700 tilskuere, mens målet er å få 2300 i Champions League-premieren mot Aalborg neste helg.

Mot Sander Sagosen & co. ser Elverum ut til å ta femgangen.

Publisert: 06.09.19 kl. 16:28







Mer om