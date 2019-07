ULYKKESFUGLER: Alexander Westby (til venstre) og Alexander Blonz til høyre må holde seg borte fra håndballen for øyeblikket. Foto: Elverum Håndball

Begge Elverums venstrekanter ute med brudd: – Nesten litt komisk

Alexander Blonz (19) har funnet seg godt til rette i sin nye klubb Elverum, men nå må Norges beste håndballag klare seg uten venstrekant i 2–3 uker.

Elverums venstrekant Alexander Westby (26) fikk et brudd i hånden under siste sluttspillfinalen mot ØIF Arendal og har vært ute av spill siden. Nå har også hans nye lagkamerat Alexander Blonz fått gips på armen. Han fikk et brudd i hånden da laget nylig var på treningsleir på Trysil.

– Det er bare oppkjøring, så det er kanskje ikke så farlig. Men det er jo alltids kjedelig og virkelig utur å ha to venstrekanter ute med brudd. Det er jo ikke den tøffeste posisjonen, så det er maksimal uflyt kan man si. Det er nesten litt komisk, sier Elverum-trener Michael Apelgren til VG.

Blonz er glad for at det var et såkalt «fint brudd», og påpeker at det tross alt er bedre å være skadet nå enn når sesongen begynner. De er begge mest sannsynlig ute av spill i to til tre uker.

– Jeg får trent bra fysisk de neste ukene, men det er jo synd at laget står uten venstrekant, sier 19-åringen som for alvor fikk sitt gjennombrudd under VM i Danmark i januar.

Har imponert

Blonz kommer fra 1. divisjonsklubben Viking og trives med sin nye tilværelse.

– Det er en utrolig forskjell fra hva jeg har vært vant til. Jeg har flyttet hjemmefra og alt er nytt, sier han, og roser opplegget rundt klubben.

Sammen med Westby utgjør han en meget solid venstrekant-duo.

– Jeg tror det er sunt for begge å ha sterk konkurranse og at vi kan bli bedre spillere av det. Jeg visste jo det da jeg signerte, sier yngste Alexander, selv om de nå drar mest nytte av hverandre på styrkerommet.

– På papiret er det kanskje i den posisjonen vi er sterkest, men akkurat nå den svakeste, sier Michael Apelgren og ler.

Men han rakk å få sett Blonz i aksjon før bruddet.

– Det så veldig bra ut. Han har imponert på våre treninger, så jeg er ikke bekymret. Det han viste hittil i Elverum viser at han er en klassespiller, så det her blir bra.

Viste seg frem gjorde han også i VM:

Skal bryne seg på Sagosen og co

Elverum har den kommende sesongen fått et opprykk i Champions League til gruppe A&B, som vil si en plass blant topplagene. I gruppen møter de ingen ringere enn PSG, Barcelona, Flensburg, Aalborg, Pick Szeged, Zagreb og Celje.

– Vi er ikke bare der for å se og lære. Det høres kanskje litt «kaxig» ut, men det er en del av vårt DNA i denne byen å ha den innstillingen. Alle spillerne våre drømmer nok om å komme seg til de største klubbene en dag, og da må man vise seg frem og ikke ha for mye respekt, sier svenske Apelgren, som legger til at han utrolig stolt over at de har kommet seg i den posisjonen.

Blonz forteller at han merker at Elverum har viktig erfaring.

– Trenerne vet hva som venter, og det virker som de har lært mye for hver sesong de har spilt i Europa.

Om konkurransen på venstrekanten sier treneren følgende:

– Det kommer til å bli vanskelig som trener. Guttene må trene på å være i den konkurransen, for om de skal til større klubber vil konkurransen være lik. Blonz måtte konkurrere med Jøndal på landslaget, og skal han ha mer spilletid der må han klare å konkurrere mot Westby og. Jeg håper det blir utviklende for begge.

Husker du dette øyeblikket for Elverum i forrige sesong?

Publisert: 31.07.19 kl. 19:31