MESTERE: Elverums Lukas Sandell jubler under finalekamp nummer tre. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Elverum sluttspillmestre for åttende gang på rad

(ØIF Arendal - Elverum 28–31, 0–3 i kamper) Med 3–0 i kamper i finaleserien fikk Elverum en deilig revansj mot seriemester ØIF Arendal.

Oppdatert nå nettopp







Arendalittene vant nemlig serien med kun ett måls margin, og det har vært en intens stemning mellom lagene som har møttes i sluttspill-finalen de siste tre årene.

les også Bestemor (91) støtter Elverum-legenden: – Penger er ikke alt

Men denne gangen har Elverum vært bedre hele veien.

– En fantastisk følelse at vi er best når det gjelder som mest. 3–0 i kamper er vi stolte over, sier Elverum-trener Michael Apelgren til TV 2.

I tredje finalekamp søndag kom Elverum tidlig foran på måltavla, og ledet 15–10 halvveis. Arendal svarte etter hvilen, og var flere ganger kun ett mål bak, men hver gang de nærmet seg så giret Elverum opp.

Med fem minutter igjen var Arendal tre mål bak, og gikk mer offensivt ut med forsvaret, men til ingen nytte. Elverum beskyttet ledelsen, og vant 31–28.

Den åttende sluttspill-tittelen på rad for Elverum, det tredje finaletapet på rad for Arendal. En perfekt avslutning for Elverum-keeper Morten Nergaard, som legger opp etter denne kampen. Keeperen leverte flere klasseredninger på slutten.

– Vi sloss og kriger, er med hele veien. I dag avgjør små marginer, men over tre kamper er det ingen tvil om at Elverum er bedre, sukket Arendal Sondre Paulsen, til TV 2.

Sluttspill-seieren betyr også at det er Elverum som skal representere Norge i Champions League neste sesong.

VG oppdaterer saken!

Publisert: 19.05.19 kl. 21:54 Oppdatert: 19.05.19 kl. 22:09