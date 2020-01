PÅ AVSTAND: Bjarte Myrhol kommer ikke til EM for å følge Luka Karabatic og resten av stjernene fra sidelinjen. Bildet ble tatt før VM-finalen i 2017. Foto: Bjørn S. Delebekk

Bjarte Myrhol holder seg hjemme fra EM: – Jeg har nok med meg selv

Bjarte Myrhol (37) er oppegående igjen, men har hatt en tøff uke etter operasjonen. Håndballstjernen fjernet 2. januar 25 centimeter av tarmen. Han har ingen planer om å være til stede under EM.

Nå nettopp

Kapteinen mangler når Norge åpner europamesterskapet mot Bosnia-Hercegovina i Trondheim fredag.

– Jeg har nok med meg selv. Dessuten pleier jeg å bli i dårlig humør av å være i hallen uten å få spille, sier Myrhol til VG.

Han har gjennom høsten slitt med mageproblemer, men ble 9. desember tatt ut i EM-troppen. Men lille julaften havnet han på sykehus på Gran Canaria og måtte melde avbud til mesterskapet. Rett over nyttår ble Myrhol operert i Danmark.

– Jeg var nok litt naiv i forhold til operasjonen. Smertene har vært store. Det har vært en røff uke, Men de to siste dagene har jeg vært mer i aktivitet. Det går litt fremover, sier han.

– 25 centimeter av tarmen var syk. Den måtte bare fjernes, forklarer han.

Oslo-karen har spilt Norges 12 siste sluttspill siden EM-debuten i 2006. Men han kommer ikke til å være på plass som en moralsk støtte for laget om han kommer i form til det.

– Jeg hare en stående invitasjon fra håndballforbundet, men tror ikke jeg kommer til EM. Jeg kommer til å se kampene fra sofaen, sier Myrhol som til daglig spiller for Skjern på Jylland.

Han har stor tro på at Norge skal klare seg godt uten ham. Myrhol er sikker på at Magnus Gullerud og Petter Øverby kommer til å erstatte ham. Myrhol ble i 2017 kåret til verdens beste strekspiller og bidro sterkt til fjorårets VM-sølv med sine 40 scoringer.

– Jeg er ikke bekymret i det hele tatt. «Gull» og Petter er to erfarne gutter som har vært med på mye. De er en type strekspillere som det er enklere å spille med enn meg. Jeg er i større bevegelse og det tar mer tid å få til samarbeidet, sier han.

Myrhol advarer ikke bare mot søndagens motstander Frankrike, men mener at også Bosnia og Portugal (tirsdag) blir store oppgaver for Norge. To av nasjonene går til hovedrunden, som spilles fra 17. januar i Malmö.

– Dette er en meget tøff gruppe å komme seg videre med poeng fra, sier han.

Selv skal Bjarte Myrhol tenke minst mulig på poeng de neste ukene.

– Jeg har en veldig god avtale med klubben. Jeg får all den tid jeg trenger for å komme tilbake. Så får vi se når det skjer. Jeg tenker ikke på det nå, understreker han.

Om OL-plassen ikke blir sikret i EM, får håndballgutta en ny sjanse mot Spania, Sør-Korea og Chile i april. To lag går videre og da kan det nok hende at Myrhol er på plass igjen. OL-deltagelse i Tokyo til sommeren vil bety at han får oppfylt sin største drøm som idrettsutøver.

– Det ligger selvsagt i bakhodet. Men fokuset er ikke der nå, sier han.

Bjarte Myrhol har tatt pause fra disse tøffe takene:

Publisert: 10.01.20 kl. 15:31

Mer om

Flere artikler