NØTTEKNEKKEREN: Christian Berge kan være i gang med å løse opp en svært viktig knute i det norske spillet. Foto: Bjørn S. Delebekk

Christian Berges undertallsproblem: – Vi er på vei til å løse det

TRONDHEIM (VG) Norges spill med en mann mindre på banen var dårligst av alle topplagene i fjorårets VM. Her mener Christian Berge at Sander Sagosen & co. har svært mye å hente i EM.

– Det er den viktigste nøtten å knekke, sier landslagssjefen til VG

Berge kunne glede over fine tall både i over- og undertall mot Frankrike. Dette blir også viktig for å slå Portugal i den ekstremt viktige gruppefinalen tirsdag.

Selv om det ble VM-sølv i Danmark var Norge med en mann utvist det minst effektive av alle topplagene i mesterskapet. Berge bytter i angrep alltid ut målvakten med en utespiller og spiller dermed med seks spillere mot seks i angrep.

Forutsetningene for å lykkes skal i teorien være like gode.

Men en dansk analyse viser at Norge sank fra 61,1 prosent uttelling på angrepene med keeperen i mål til svake 32,4 når det norske buret sto tomt bak angrepsspillerne.

– Det er bare mentalt. Kun i innstillingen. Det handler utelukkende om at vi blir mer passive. Vi skal spille akkurat det samme spillet, sier Gøran Johannesen og kaller det hele «ganske interessant».

– Vi blir konservative i spillet, mener Christian O’Sullivan. Han synes ikke det bare er dumt.

NØKKELMENN: Både Gøran Johannessen (til venstre) og Christian O’Sullivan (til høyre) er nøkkelspillere for Christian Berge når Norge er i undertall på banen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Det kan også være bra å spille forsiktig med en spiller mindre på banen. 0–1 behøver ikke å være så ille på et to minutters undertall, sier bakspilleren som sammen med Johannessen og Sagosen skal styre mye av Norge angrepsspill.

Men mot Frankrike gikk det mye bedre enn i VM.

Petter Øverby fikk Norges to eneste utvisninger. De første to minuttene endte 1–1 etter en scoring av Sander Sagosen. I den andre norske utvisningen vant Norge perioden 2–1. Magnus Gullerud satte inn begge målene.

– Vi er på vei mot å løse det, mener Christian Berge. Før EM kalte han tallene fra fjorårets VM for «ikke bra».

– Den største marginen til forbedring ligger her. Vi var jo det dårligste laget i hele VM, minner han om.

Norges svakhet Uttelling på angrepene i VM 2019 med en spiller utvist. Danmark 63.2 prosent endte med mål, Kroatia 58.1, Frankrike 50.0, Tyskland 50.0, Spania 46.2, Sverige 44.1, Egypt 35,3. Norge 32,4. (Analyse gjort av danske TV 2)

Mikkel Hansen og Danmark brydde seg lite om de spilte med tomt mål eller ikke: De scoret i VM på 63 prosent av angrepene uansett om målvakten var på banen eller ikke.

Norge var bare halvparten så gode. Der lå en svært markant forskjell på vinneren og taperen av VM-finalen i Herning.

– Vi spilte med alibi, mener Berge. Han klarte ikke å løse hovedproblemet før EM, men under mesterskapet i Trondheim har det stadig blitt bedre.

– Der har vi en god margin å hente, mener han.

Håndballkamper avgjøres ofte når spillere sitter utvist. Disse periodene kan igjen bli nøkkelen til to poeng mot Portugal. Norge var i over- og undertall i 14 minutter – nesten en fjerdedel av kampen – Frankrike søndag.

Tallene gleder Christian Berge stort.

Fire minutter i undertall: 3–2 til Norge.

10 minutter i overtall: 7–2 til Norge.

– I overtall er Sander (Sagosen) verdens beste spiller. Der er han helt eksepsjonell. Jeg har aldri satt opp noe bestemt overtallsspill. Det er bare «Sander, vær så god», forklarer landslagssjefen.

Sjekk denne situasjonen fra Norge-Frankrike:

Tirsdag møter han tøff motstand i Portugal, som sammenlagt har slått Frankrike og Bosnia med to mål mindre enn Norge. De fleste spillerne holder til i Porto. I Champions League har de slått lederen i tysk Bundesliga, Harald Reinkinds Kiel, på bortebane.

– De spiller litt spansk med mange forskjellige forsvarsformasjoner. De er hurtige og har et bra, ganske fritt angrepsspill, beskriver Berge. Han drar frem bakspillerne Rui Silva og Andre Gomes som de største utfordringene.

Publisert: 13.01.20 kl. 19:45

