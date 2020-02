BERGERUD-TREFF: Alexander Blonz scoret ni på landslagskollega Torbjørn Bergerud på Lillehammer. Foto: Geir Olsen

Hyller Blonz etter målshow: – Han gjør en kjempematch

LILLEHAMMER (VG) Elverum tapte stort for Flensburg, men 19 år gamle Alexander Blonz blir hyllet etter ni mål på landslagskollega Torbjørn Bergerud.

Alexander Blonz fra Stavanger er nå Elverums toppscorer i Champions League.

– Han gjør en kjempematch, sier Bergerud (25) til VG om supertalentet.

– Hadde han ikke skrevet en 3-års avtale med Elverum, ville han allerede vært utenlands. Han kommer til å bli bra, sier Elverum-playmaker Magnus Fredriksen, som selv skal spille for Wetzlar i tysk Bundesliga neste sesong.

– Han kunne tatt steget ut allerede nå. Men det er en veldig fin scene for ham å spille i Elverum, sier Gøran Johannesen som imponerte da Flensburg satte Elverum på plass med 28–34 i Håkons Hall.

Med ni scoringer på bare 12 skudd på landslagskollega Bergerud er tenåringen nå oppe i 59 mål i Champions League-debuten. Det er like mange som Elverums islandske scoringsmaskin på høyrekanten Sigvaldi Gudjónsson.

Det betydde ekstra mye å sette syv spillemål og to straffer på nettopp Bergerud. I høst bommet han på begge forsøk mot nettopp Bergerud da Elverum tapte med syv mål i Flensburg.

– Min dårligste kamp i Champions League, sier Blonz. Elverum tapte igjen klart i Håkons hall lørdag, men Blonz imponerte 9312 tilskuere i Dølabyen. Det betydde noe helt spesielt å vinne duellene med Norges beste målvakt.

– Bergerud har hatt meg mest i lommen av alle keepere. Alt gikk galt mentalt da jeg bommet på han i Tyskland. Det er godt å se at jeg klarer å legge vekk dårlige minner, sier han.

– Han fikk noen gode vinkler fra venstrekanten etter hvert. Da begynte han å leke seg litt. Da er Blonz veldig god, beskriver Bergerud – som selv gjorde en sterk kamp.

For første gang klarte Alexander Blonz å nyte en kamp i Champions League.

– Jeg fortsetter å utvikle meg som håndballspiller hver dag i Elverum. Når jeg føler for det skal jeg ta neste steg. Men jeg tror det er lenge til, sier han.

Han har ingen planer om å skifte klubb kommende sommer. Denne sesongen har han delt på spilletiden med Alexander Westby, som forsvinner til Drammen neste sesong.

Dermed kan Blonz bli et soleklart førstevalgt for den nye Elverum-treneren Børge Lund.

– Jeg vil spille mest mulig. Men det er opp til lagledelsen. Jeg regner med at de ikke lar meg stå alene, sier han.

Alexander Blonz herjet da han VM-debuterte i fjor:

Elverum har gjort unna sine syv hjemmekamper i Champions League med et tilskuersnitt på oppsiktsvekkende 4718. Nå gjenstår to bortekamper. Mot Aalborg i Danmark før alt avsluttes mot Sander Sagosens Paris Saint-Germain på bortebane i Frankrike.

Det blir nok en spesiell kamp for Alexander Blonz. Faren Tristan er fransk og morfar Kjell spilte håndball i Paris for studentlaget PUC på 1960-tallet og avsluttet for et veteranlag i Sør-Frankrike rett før sin død som 71-åring.

Det er årsaken til at Alexander Blonz spiller med drakt nummer 71 både i Elverum og på det norske landslaget.

Publisert: 16.02.20 kl. 09:12

