Elverum rystet PSG og knuste publikumsrekorden

LILLEHAMMER (VG) (Elverum-PSG Handball 22–25) Elverum rystet PSG. Men til slutt vant de franske verdensstjernene i Håkons Hall i Elverums største kamp gjennom tidene.

Med 12.377 tilskuere på tribunen satte Champions League-festen ny publikumsrekord for håndball i Norge. Elverum hang meget godt med. Klasseforskjellen var nesten usynlig under håndballfesten på Lillehammer. Seks minutter før slutt ledet Champions League-favoritten bare med to mål og fikk en spiller utvist.

Men Elverums islandske toppscorer, Sigvaldi Gudjonsson, bommet på den spanske landslagsmålvakten Rodrigo Corralles. Dermed ble det med drømmen for den norske sluttspillvinneren de siste åtte sesongene.

Selv uten skadde Sander Sagosen og Mikkel Hansen vant ubeseirede PSG til slutt foran rekordpublikumet, som gjorde alt de kunne for å støtte de hvitkledde. I andre omgang publikumsbrølet målt til 118 desibel ifølge mediekuben i den stappfulle hallen.

Anført av fantastisk forsvarsspill, den gode keeperen Thorsten Fries, og sin strålende playmaker, Magnus Fredriksen, leverte Elverum høstens soleklart beste kamp i Champions League.

REKORDPUBLIKUM: Alexander Westby scorer på PSG-keeper Rodrigo Coralles foran 12.377 tilskuere i Håkons Hall. Foto: Geir Olsen

Men måtte tåle tap nummer tre. Landslagsspilleren briljerte med alt annet enn skuddene.

Fredriksen har selvsagt en masse å lære av Nikola Karabatic. Verdens beste håndballspiller de siste 15 årene spilte ingen perfekt kamp, men slet effektivt ballen i mål fire ganger og viste sine helt legendariske egenskaper ved å løfte laget.

Men venstrekanten Adama Keita dominerte mest med sin åtte scoringer. Han har et tempo ikke Elverum helt klarte å matche. Hjemmelaget fikk da også seks utvisninger mot PSGs tre – selv om mange slettes ikke var enig i alle vurderingene til det tsjekkiske dommerparet.

Elverums fremgangen var uansett klar fra tapene mot Aalborg (10 mål) og Flensburg (7 mål).

Neste kamp blir ikke enklere: mot Barcelona på bortebane.

Svenske Lukas Sandell startet kampen med å gi Elverum både 1–0 og 2–0. Med Magnus Fredriksen som servitør dominerte for hjemmelaget det første kvarteret sammen med keeper Thorsten Fries.

Verdens beste spiller de siste 15 årene, Nikola Karabatic slet mens 19-årige Alexander Blonz imponerte med både scoring og skaffet straffe ute på venstrekanten.

Taket løftet seg i Håkons Hall da danske Sebastian Henneberg ga Elverum 6–4 og PSG fikk to spillere utvist etter 16 minutter.

Men der startet problemene for Elverum. Utvisningsperioden endte 1–1. Elverum hang med til 8–8 etter 20 minutter, men da var Elverum-trener Michael Appelgren litt for raus med byttene. PSGs venstrekant Adama Keita scoret fem ganger på rappen og det franske mesterslaget gikk til pause med en komfortabel 13–9-ledelse.

