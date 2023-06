SAMMEN: Håndballparet Rune Dahmke og Stine Bredal Oftedal har forlovet seg. Her fra håndball-VM i desember 2017.

Bredal Oftedal er forlovet: − Done deal!

Håndballspiller Stine Bredal Oftedal (31) har forlovet seg.

Det deler hennes mangeårige kjæreste, tyske Rune Dahmke (30), på sin Instagram-profil.

– Så, dette skjedde, skriver Dahmke under et bilde av de to, hvor Oftedal viser frem ringen.

Høsten 2017 ble det kjent at Bredal Oftedal og Dahmke var et par. Paret skal ha funnet tonen under en håndballkamp som Dahmke spilte i Paris, men nå har de altså tatt forholdet ett skritt videre.

– Done deal, skriver Dahmke på sin Instagram-story.

NYE TIDER: Bredal Oftedal og Dahmke har foreviget kjærligheten.

Både Bredal Oftedal og Rune Dahmke er håndballspillere på landslagsnivå.

Oftedal spiller i ungarske Györ, mens Dahmke spiller i Kiel.

– Hun er den beste personen jeg har møtt. Fantastisk håndballspiller også, men personligheten hennes er best. Jeg er veldig glad for at hun lot meg være kjæresten hennes. Jeg kunne ikke vært gladere, sa Dahmke til VG i 2018.

Det var under en kamp i Paris at Dahmke møtte Bredal Oftedal.

Erlend Mamelund, som er tidligere landslagsspiller og nåværende trener i Haslum, var mannen som introduserte spillerne til hverandre.

– Jeg la vel inn et godt ord for begge to. De er to bra mennesker som passer godt sammen, sa tidligere Kiel-spiller Mamelund den gang.

Stine Bredal Oftedal ga beskjed til VG tidligere i år at hun trolig legger opp etter OL i Paris i 2024.

Håndballspilleren har spilt 242 kamper for Norge siden debuten i 2010, erkjenner at hodet trenger en pause. Hun har også gitt beskjed til Györ at hun ikke signerer en ny kontrakt med klubben etter OL.

–Det går mot en pause. Akkurat nå føles det sånn, sa hun.

VG har prøvd å nå Stine Bredal Oftedal for en kommentar, men har foreløpig ikke lykkes i det.