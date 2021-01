TRENER: Robert Hedin trener USAs håndballag. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Coronakaos i Norges gruppe før håndball-VM: 18 smittet i USAs tropp

Samme uke som håndball-VM starter, er det amerikanske laget hardt rammet av coronaviruset. De skal etter planen møte Norge i gruppespillet kommende lørdag.

Det melder Aftenposten. USAs svenske trener Robert Hedin sier til avisen at 18 spillere i den amerikanske VM-troppen har testet positivt for coronaviruset.

– Dette er utrolig tungt, sier Hedin til avisen.

Selv er han også smittet. Det amerikanske laget har den siste tiden vært i Danmark for å forbered seg til mesterskapet. Nå må de fleste vente med å reise.

USA skal spille sin første kamp mot Østerrike torsdag og Norge lørdag. De skal også bo på samme hotell som de norske spillerne, Marriott Mena House i Kairo, under mesterskapet i Egypt. Norge spiller sin første kamp mot Frankrike torsdag.

– Vi sender 12 spillere til Egypt onsdag, men vi har ikke noe forsvar, sier Hedin til Aftenposten og legger til at de i det minste har en keeper.

– Vi har testet oss hele veien og hadde en kvikkest så sent som mandag. Den var negativ, men da vi gikk inn på portalen for tidligere tester, så var 18 i spillergruppen positive. Vi tror at en av dem som kom fra USA, har hatt med seg smitten, fortsetter han i intervjuet med avisen.

Selv får han ikke reise før han har testet negativt, opplyser han til avisen. I Danmark har USA både trent, spilt treningskamp og møtt media.

Hedin har tidligere trent det norske herrelandslaget.

TV 2s håndballekspert Bent Svele forteller at han nå er spent på utviklingen.

– Fordelen er at de 18 amerikanerne fortsatt sitter i Danmark. På den måten fungerer kanskje test-regimet. Spørsmålet er også hvilken nærkontakt som har vært mellom dem som har testet positivt og de andre. Det er litt likt EM for kvinner, da Romania og Serbia kom med smitte. Det blir noen spennende første dager, sier han til VG.

USA er ikke enste laget som sliter med viruset før VM: Også Tsjekkia er rammet. Der har ni spillere og seks ledere testet positivt på treningssamlingen før mesterskapet melder svenske Aftonbladet.

Aftenposten skriver at det også er smitte i Brasils tropp.

Saken oppdateres.