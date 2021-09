TAP IGJEN: Nora Mørk scoret fem uten at det hjalp Vipers til seier i Frankrike.

Tung Champions League-start for Vipers: 30 bomskudd i Frankrike

(Metz – Vipers Kristiansand 23–18) Nora Mørk og Vipers ble påført et klart tap etter 30 bomskudd. Det har gått bedre for norske spillere i utenlandske klubber denne helgen.

Av Jostein Overvik

Den regjerende mesteren gikk på en ny bortesmell etter at åpningen mot Györ ga 35–29 tap. På hjemmebane sikret Vipers seg poeng med en solid seier over Sävehof forrige helg, men skuffet med uavgjort mot Fana i seriekamp sist uke.

Vipers lå klart bak allerede ved pause. Metz ledet 14–9 etter målvakt at Hatadou Sako hadde stoppet hele av åtte av skuddene til Nora Mørk & co. Katrine Lunde avverget flere opplagte muligheter for hjemmelaget. Men hjemmelaget kontrollerte kampen i Palais des Sports Jean Weille.

Lunde fortsatt med redningene etter pause. På det minste var Vipers to mål bak, men det er tydelig at trener Ole Gustav Gjekstad trenger mer tid på å sy sammen et lag med Isabelle Gulldén, Nerea Pena, Zsuzsanna Tomori, Markéta Jerábková og Ana Debelic. Ikke minst savner Vipers fortsatt Heidi Løke.

Nora Mørk scoret fem mål på 14 forsøk. Vipers slet med Sako gjennom hele kampen og røk totalt på 30 bomskudd i Frankrike. En uttellingsprosent på 37 gir aldri seier internasjonalt.

Stine Bredal Oftedal fylte 30 år lørdag. Søndag feiret hun med Györ-seier med hele 33–22 over sterke CSKA Moskva på hjemmebane. Oftedal scoret fem mens Kari Brattset dale scoret tre. Veronica Kristiansen satte inn ett, mens også keeper Silje Solberg noterte seg for scoring i tillegg til 11 redninger.

Henny Reistad og Esbjerg hadde ingen problemer med å slå Buducnost 35–20 søndag. Marit Malm Frafjord imponerte med fem mål på fem skudd. Øvrige scoringer av norske spillere: Reistad 4, Kristine Breistøl 3 og Sanna Solberg-Isaksen 2.

Maren Aardahl scoret ett da Odense slo Sävehof 37–31 i Göteborg.

Emilie Hegh Arntzen har kommet godt i gang i sin nye klubb. Lørdag scoret hun fem da Bucuresti slo Podravka 36–31 på bortebane. Malin Aune fulgte opp med tre scoringer etter sist mandag å ha blitt klarert fra hjerteundersøkelser.

Frida Nåmo Rønning satte inn fire mål for sin nye klubb, Borussia Dortmund, lørdag. Også Mia Sophie Sando scoret et mål da sterke Brest ble slått 30–27 lørdag.