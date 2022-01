BEKYMRET: Styreleder i Trømsø Håndbalklubb Eirik Vaaja, frykter at nedstengingen av breddeidretten vil ramme den psykiske helsen.

Håndballmiljøet om coronatiltakene: − Det er ganske dramatisk

Flere håndballklubber er bekymret for hvilke konsekvenser coronatiltakene kan få på lang sikt. Idrettspresidenten ber regjeringen legge folkehelsen til grunn, når de fredag skal vurdere tiltakene på nytt.

Av Silje Lien Sveen

Siden midten av desember, har idretten lidd under nye inngripende smitteverntiltak. Flere klubber har dermed måttet begrense aktiviteten betydelig, og sett seg nødt til å avlyse treninger og kamper.

Styreleder i Tromsø Håndballklubb Eirik Vaaja, er bekymret over hvordan tiltakene rammer spillerne på lengre sikt.

– Det er ganske dramatisk i forhold til samfunnsansvaret vi har til å være idrettsklubb, og også for den mentale helsen.

Tiltakene som ble innført 15. desember, setter nemlig store begrensninger for håndballen. Spillere som er over 16 år, kan trene i grupper på opptil 20 personer, men uten nærkontakt. I tillegg, må de over 20 år trene utendørs.

Tiltakene byr dermed på utfordringer for spillere i andre divisjon og divisjonene under, som i dag ikke kan trene som normalt.

– Det er fryktelig trist. Vi holder jo på for å trene og for å spille kamper, sier han.

Vaaja frykter at den største konsekvensen er tapet av en viktig sosial arena, og er bekymret for at tiltakene skal føre til at spillere faller fra.

– Det er enklere å holde dem i idretten, enn å få dem tilbake hvis de dropper ut fordi det ikke er kamper.

– Kjepper i hjulene

Styreleder i Sarpsborg IL Kine Huke Holmstrøm, tror tiltakene sliter på mange. Hun mener håndballen er en viktig arena for å ivareta folkehelsen.

– Mange får ikke det tilbudet de ønsker og det tror jeg sliter. For mange er håndballen et høydepunkt, sier hun.

De siste to årene, har pandemien satt store begrensinger for dem som har valgt å satse på håndballen.

– Håndballen er en kjempestor del av livet deres. De trener gjerne fem til syv ganger i uken, sier Holmstrøm.

– Dette er noe de forsøker å lykkes med, så kommer det kjepper i hjulene hele tiden.

Styreleder i Sarpsborg IL Kine Huke Holmstrøm. Hun håper regjeringen vil komme med lettelser når de holder pressekonferanse torsdag.

Torsdag kl. 19 vil regjeringen holde pressekonferanse om hvilke tiltak som vil lempes på, og hvilke som videreføres. Holmstrøm håper at regjeringen vil komme med lettelser, som kan tillate dem å drive mer tilrettelagte treninger og kamper.

– Vi trenger ikke åpen kiosk eller publikum, men noen gode retningslinjer som gjør at man kan spille kamper og drive med aktiviteten sin. Jeg tror det er viktig for dem nå, sier Holmstrøm.

– Nå har vi ofret ganske mye lenge, og mange er lei.

– Logisk brist

I dag er det kun spillere i barnehage- og grunnskolealder som kan trene innendørs med nærkontakt.

I et åpent brev til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ber president i Norges Idrettsforbund Berit Kjøll, om at ungdom og voksne gis samme idrettstilbud som barn. Kjøll etterlyser også gjenåpning av voksenidretten, og at restriksjonene på toppidretten fjernes.

Brevet ble publisert i Aftenposten.

– Jeg opplever det som en logisk brist når ungdom og unge voksne ikke får ta del i det samme aktivitetstilbudet som barn, sier Kjøll til VG.

– Gjennom hele pandemien har disse aldersgruppene i all hovedsak blitt behandlet likt og prioritert. Voksne har derimot blitt nedprioritert. De aller fleste av både ungdom og voksne er nå vaksinerte. Da bør det åpnes opp, sier Kjøll.

Idrettspresident Berit Kjøll sier at tiltakene som kom 13. desember, var en ny, gedigen nedtur for utøverne. Her under møte på Ullevaal om fotballvolden 24. nov 2021.

Hun sier at folkehelseperspektivet må legges til grunn, når regjeringen skal vurdere tiltakene denne uken.

– Å fortsette nedstengingen har store konsekvenser for utøvernes fysiske og psykiske helse, og fører til at frafallet øker. Idrett er et kjærkomment fristed, og en viktig sosial møteplass som kan bidra til å begrense de alvorligste utslagene av pandemien.

Kjøll tror det vil komme sterke reaksjoner i idrettsmiljøet, dersom regjeringen ikke letter på tiltakene 13. januar.

– Idretten er en del av løsningen, og ikke problemet. Det eneste fornuftige er å gjenåpne idretten under kontrollerte og ansvarlige rammer, sier hun og legger til,

– Ingen vil forstå noe annet. Vi må innfinne oss med å leve med dette viruset, med samtidig holde idretten i gang med forsterkede smittevernstiltak, sier Kjøll.

For tidlig å si

Evjaa i Tromsø Håndballklubb, håper regjeringen vil ta med spillernes psykiske helse i vurderingen.

– Jeg tror ikke man vet nok om hva konsekvensene vil bli hvis dette fortsetter, sier Evjaa.

I en e-post til VG, skriver statssekretær i Kulturdepartementet Gry Haugsbakken (Ap), at de vil innføre lettelser så fort det er mulig. Samtidig skriver hun at det er for tidlig å si når idrettsnorge kan vente lettelser.

– Er ikke trening og fellesskap også folkehelse?

– Absolutt, trening og fellesskap er viktig for folkehelsa. Derfor prioriterer vi barn og unge høyest, og vi vil innføre lettelser for voksne også så fort det er smittevernfaglig forsvarlig, skriver Haugsbakken.