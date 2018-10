VISER FORM: Tre måneder etter barnefødselen viser Camilla Herrem god form. Foto: Trond Solberg

Camilla Herrem med fem mål: Feide Larvik ut av cupen

(Sola-Larvik 28–25) Camilla Herrem (31) har en drøm om å spille EM for Norge som nybakt mamma. I kveld viste hun gode takter da Sola lagde en liten cupbombe med å feie Larvik ut av cupen.

Herrem satte inn fem på bare syv skudd og begynner for alvor å ligne på den spiller hun var før graviditeten.

– Jeg elsker å spille på landslaget. Motivasjonen er ganske så høy, sa Herrem til VG etter comebacket i cupkampen mot 3. divisjonsklubben Sandnes i slutten av august. Da var det bare gått 57 dager siden sønnen Theo kom til verden.

Etter den tid har venstrekanten scoret to ganger fem mål i de to 1. divisjonskampene til nedrykkede Sola. Fem mål mot Larvik lar seg høre. Den Champions League-klare vestfoldklubben ligger sammen med Vipers på topp i eliteserien med fire strake seire.

Både Sanna Solberg og Thea Mørk viste bra takter på venstrekanten for Norge under Golden League i Danmark sist helg. I begynnelsen av november offentliggjør Thorir Hergeirsson EM-troppen – antagelig med bare to venstrekanter.

Camilla Herrem har spilt 12 mesterskap på rad siden debuten i 2008 og er landslagets visekaptein.

Vipers har ingen problemer med med å gå videre til cupens kvartfinale. Den regjerende NM-vinnerenknuste NIT-HAK hele 50–14 hjemme i Kristiansand. Oppsal slo Haslum 32–19, mens Fana sikret seg kvartfinale ved å slå Utleira 28–25.

Eliteserien menn onsdag: Runar-ØIF Arendal 22–34, Bodø-Kolstad 23–30.

