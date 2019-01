Danmark stoppet Sagosen - og Norge tapte: – Jeg vil litt for mye

HÅNDBALL 2019-01-17T20:47:02Z

HERNING (VG) (Danmark-Norge 30–26) Norge får en tøffere vei til en mulig VM-semifinale etter 30–26-tap for Danmark. Mikkel Hansen (31) skjøt Norge i senk med sine 14 mål - og danskene lyktes i å stoppe Sander Sagosen (23).

Publisert: 17.01.19 21:47 Oppdatert: 17.01.19 22:08

I hvert fall lenge. Trønderen, kåret til verdens beste håndballspiller, hadde en forrykende avslutning, men Sagosen og Norge våknet for sent.

– Det var en helt svart 1. omgang av meg, konstaterte Sagosen selv i TV3-intervju etterpå.

– Jeg vil litt for mye. Jeg har gledet til meg dette et halvt år, og når jeg står der, så blir jeg litt resignert. Det er tungt i dag, men dette er ikke ferdig ennå.

– Ble presset på deg for stort, ble Sagosen spurt.

– Nei, jeg skal ikke legge skylden på noe for at jeg ikke gjorde en bedre kamp.

15 000 tilskuere, de fleste av dem dansker, jublet begeistret for Mikkel Hansen og de andre danske heltene.

– Mikkel Hansen er en god spiller, konstaterte landslagssjef Christian Berge nøkternt etterpå.

– Når han får lov til å skyte innenfor ni meter, blir det fryktelig vanskelig for keeperne våre, sa den norske keepertreneren Steinar Ege.

– Vi kan ikke gi så mye rom i forsvar, var Berges konklusjon i TV3-studio.

– I dag hadde Danmark verdens beste håndballspiller i Mikkel Hansen, fastslo Joachim Boldsen i TV3-studio.

Dansk seier betyr atskillig større mulighet for å nå VM-semifinalen, men det er langtfra over for taperen Norge heller, selv om veien fram blir litt lengre. Den norske drømmen om en VM-finale mot Danmark lever.

– Hvert mål telte. Det var viktig å begrense tapet, fastslo landslagstrener Berge - og lovte at det skal bli bedre i mellomspillet.

– Vi kan bedre enn det vi fikk vist i dag, og det skal vi bevise.

Vertene ledet med to eller tre mål store deler av 1. omgang. Norge klarte å komme ett under, men mot slutten av omgangen dro Danmark igjen fra og ledet 17–14 ved pause.

































1 av 15 NORGE PÅ RUMPA: Magnus Jøndal fortviler, mens Lasse Svan jubler over scoring i Boxen torsdag kveld. BJØRN S.DELEBEKK

Forskjellen mellom lagene var først og fremst målvaktsspillet - og at Mikkel Hansen gikk seirende ut av duellen med Sander Sagosen.

Mens Danmark-keeper Niklas Landin tok ti skudd den første halvtimen, klarte det norske førstevalget Torbjørn Bergerud å redde bare seks.

Danmark lyktes atskillig bedre med å stoppe Sander Sagosen enn Norge klarte å ta ut Sagosens lagkamerat i Paris Saint-Germain, Mikkel Hansen, «verdens beste skuddarm», som Kristian Kjelling uttrykte det som TV3-ekspert. Den 30 år gamle dansken noterte syv mål i 1. omgang - to av dem på straffekast.

– Mikkel viser hele sitt repertoar, fastslo Joachim Boldsen som TV3–ekspert.

– Jeg skjønner ikke at ikke Norge gjør noen ting med ham, utbrøt dansken.

Han kalte samtidig Sagosen «banens dårligste».

– Sagosen er ikke komfortabel, og er usikker, sa tidligere landslagskeeper Ole Erevik etter en 1. omgang der Sagosen bommet på alle sine fem forsøk, blant annet et straffekast.

Samtidig var det norsk optimisme foran 2. omgang, fordi laget lå bare tre mål under til tross for at de norske stjernene Sander Sagosen og Bjarte Myrhol hadde mislyktes med det meste.

Sagosen ble like godt sittende på benken fra start i 2.omgang.

– Jeg tror ikke vi slår Danmark med Sagosen på benken, sa Kjelling - mens Danmark økte sin ledelse til fem mål. Da kom trønderen på banen igjen. Det hjalp ikke. Danmark økte til syv mål på stillingen 22–15. Da valgte Christian Berge å bytte målvakt og Espen Christensen kom inn.

Danmark var helt oppe i nimålsledelse før Norge begynte å ta innpå. Norge gikk fra 16–25 til 20–25. De hvitkledde nordmennene vant en timinuttersperiode med 7–1 og kom etter hvert tre under. Sander Sagosen kom sterkt på slutten, det samme gjorde Kristian Bjørnsen, men det var for sent. Danmark vant 30–26.

Norges tre motstandere i gruppespillet blir Sverige, Ungarn og Egypt - men foreløpig er det ikke klart hvilken rekkefølge det blir i.

Christian Berge brukte sin faste førsteoppstilling med Torbjørn Bergerud i mål, Magnus Jøndal og Kristian Bjørnsen på kantene, Bjarte Myrhol på strek og med Sander Sagosen, Christian O’Sullivan og Eivind Tangen som bakspillere.