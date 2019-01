VM-DUO: Espen Christensen og Torbjørn Bergerud støttet hverandre så godt de kunne under VM-finalen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Berge forsvarer keeperne etter VM-sølvet

HERNING (VG) Landslagssjef Christian Berge svarer et klart «nei» når VG spør om han er skuffet over målvaktsspillet i VM.

Førstekeeper Torbjørn Bergerud sier at «det var ingen topp-prestasjon, men snittet var helt ok».

Bergerud hadde en redningsprosent i finalen på 18, mens kollega Espen Christensen endte på 25.

Den danske førstemålvakten Niklas Landin noterte en redningsprosent på 39, alt ifølge den offisielle statistikken fra det internasjonale håndballforbundet.

Tidligere landslagsmålvakt Ole Erevik har vært i VM som TV3-ekspert, og han vurderer keeperinnsatsen slik:

– Vi mangler redninger. Det tror jeg også både Torbjørn Bergerud og Espen Christensen, og Steinar Ege og Christian Berge er enige i når de får sett gjennom dette.

– Vi har en del redninger, men mangler de avgjørende redningene på de viktige tidspunktene, sier Erevik om de norske målvaktsprestasjonene i VM. Han var en av de tre VM-keeperne så sent som i 2017.

I VM for to år siden ble Bergerud en stor helt da han storspilte og hadde den avgjørende redningen som til slutt ga norsk VM-finale.

– De norske målvaktene kunne ikke ha hindret finaletap, selv om de hadde stått sitt livs kamp. Forskjellen mellom Danmark og Norge var for stor. Men jeg tror ikke keeperne er direkte uenige i at mesterskapet over ett har det manglet noen prosenter fra keeper.

Da Bergerud møtte norske media i intervjusonen, kommenterte han keeperspillet slik:

– Hvis man ser på mesterskapet, så synes jeg det har vært bra fra oss målvaktene, selv om det er ekstremt mange journalister og eksperter som er uenige i det.

– Før finalen i dag tror jeg det var to redninger som skilte oss og danskenes keepere. Det kan ikke være så galt spør du meg, når Danmark blir hyllet.

– Hvordan vil du oppsummere ditt eget VM?

– Litt opp og ned. I det store og hele helt greit. Det er ingen topp-prestasjon, men snittet er helt ok.

– Blir det stadig vanskeligere å være keeper i herrehåndball?

– Det kan se sånn ut hvis du ser på redningsprosenten, men jeg tror mesterskapsstatistikken kan lyve litt.

På NTBs spørsmål om hvordan det var å stå bakerst i finalen, svarte Bergerud:

– Det er vanskelig for alle i dag. De løser vårt spill i nesten alle faser. Det er surt å stå med sølvet, men Danmark er det beste laget gjennom hele mesterskapet. Og vi er stolte over sølvet.

Når VG spør Christian Berge på vei ut om han er skuffet over målvaktene i VM, er svaret enkelt og ikke til å misforstå:

– Nei!

Ole Erevik mener at den lavere redningsprosenten generelt i VM kan ha sammenheng med at det nå blir en del scoringer i åpne mål. Derfor lyver statistikken litt.

På den offisielle statistikken for VM tror faktisk norske Espen Christensen øverst med sine 38 prosent, likt med Niklas Landin og kroaten Ivan Stevanovic. Men tallene lyver litt, fordi Christensen i stor grad voktet det norske buret mot svakere motstandere. På den samme statistikken er ikke Bergerud blant de 19 beste, men han har altså i stor grad voktet det norske målet mot de beste lagene - og statistikken kan igjen lyve.