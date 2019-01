Ekspert mener bare fotball-EM er større: – Danmark går amok om det blir VM-gull!

HÅNDBALL 2019-01-27T14:18:34Z

HERNING (VG) Om Danmark skulle vinne VM-finalen i håndball mot Norge, er det bare det vanvittige EM-gullet i fotball i 1992 som kan overgå det, mener en profilert kommentator. – Danmark kommer til å gå amok om det blir gull!

Publisert: 27.01.19 15:18 Oppdatert: 27.01.19 15:47

Finalekampen kan også komme til å smadre de flest rekorder for TV-titting i pannekakelandet. Seersifrene med Åge Hareides fotballgutter i sommerens VM er i fare.

– En VM-tittel ville være nest størst i danske idrettshistorie, sier Jan Jensen, sportskommentator i storavisen Ekstra Bladet når VG møter ham på Danmarks siste trening før finalen.

– Husk at vi ikke har noen skisport og heller ikke noen av de andre stjernene Norge har. Vi har fotball. Og så har vi håndball. Og vi innbiller oss at det er vi som har oppfunnet håndballen, smiler Jensen.

– Et gull søndag vil bare være overgått av fotball-EM i 1992, fastslår han.

Borgerkrigen som herjet Jugoslavia den gang gjorde at landet ble utestengt fra EM. Danmark kom inn som reserver og vant.

– Vi har EM-gull og OL-gull i herrehåndball, men vi regner VM-gull som det største. Det mangler. Dette er kjempestort.

Mens tennisyndlingen Caroline Wozniacki deler det danske folk og formel 1-føreren Kevin Magnussen foreløpig sliter med å hevde seg helt i toppen, er håndballgutta allemannseie, mener den profilerte kommentatoren.

Lørdag var alle forsider i danske aviser prydet med Mikkel Hansen. Og TV-interessen er altså enorm.

– VM-finalen blir garantert det mest sette TV-program i 2019. Jeg tror det kan bli over to millioner seere, sier Jan Jensen.

Fotballdramaet i Russland, der Hareides menn tapte åttendedelsfinalen mot senere finalist Kroatia , ble sett av 2, 083 mill. dansker. Den første kampen mot Norge i VM endte på godt over 1,8 mill. Selv det erkedanske «Badehotellet» må gi tapt mot Mikkel Hansen & co.

Og Jan Jensen mener det blir dansk gull:

– Ut fra det vi så i semifinalen og det første møtet mellom Danmark og Norge, så bør Danmark vinne. Jeg har aldri sett noe lignende av det Danmark viste mot Frankrike i semifinalen. Og jeg har sett håndball i 50 år! Men selvfølgelig må de ikke undervurdere Norge, som har et bra lag. Det er de to beste i dette VM som møtes i finalen.

VM-finale Danmark-Norge Dansk fasit i VM: Ni seirer på ni kamper. Norsk fasit i VM: Ni kamper, åtte seirer og ett tap. Dansk redningsprosent: 36. Norsk redningsprosent: 34. Dansk toppscorer: Mikkel Hansen 65. Norsk toppscorer: Magnus Jøndal 50. Forrige møte: Dansk seier 30-26 tidligere i VM. Kilde: NTB.

I en kommentar i Ekstra Bladets søndagsutgave roser Jan Jensen landslagstreneren:

«Nikolaj Jacobsens håndballhjerne er for viderekomne, og den måten har han har forvandlet lagets uttrykk på, gir respekt. På forholdsvis kort tid og noen ganske få samlinger har han formet en tropp som sprudler av spilleglede og seiersvilje», skriver Jensen - og legger til:

«Det kommer Norge til å merke. Igjen».

Den danske landslagssjefen selv sier til VG:

– Det er fortjent at Norge er i finalen. Det er de to beste lagene som møtes. Vi har kommet til finalen. Vi hadde et press på oss for å klare det på hjemmebane. Nå vil vi også gjerne vinne VM-gullet.

Både han og Mikkel Hansen, som gjorde 14 mål i den første kampen mot Norge, er emosjonelle:

– Å spille VM-finale på hjemmebane er noe du alltid har drømt om, sier Hansen til VG.

– Hvordan skal Norge stoppe deg?

– Det må du ikke spørre meg om! Men vi har lyktes med vårt samspill, og håper å fortsette med det.

– Men mot Norge handler det for oss å spille med disiplin. Vi vet at den minste feil kan bli straffet med en kontring imot.

I stolt dansk avistradisjon har flere medier de siste dagene tatt opp håndballens samfunnsmessige betydning.

– Fotballens multimillionærer kommer vanlige mennesker ikke i nærheten av. Men håndballen holder fast i folkeligheten, sier Morten Stig Christensen, storspiller på 1980-tallet og i dag direktør i det danske håndballforbundet, til Kristeligt Dagblad. Idrettsprofessor Hans Bonde sier til den samme avisen at «håndballen er ekstremt folkelig forankret».

– Vi har med en begivenhet som samler hele folket. Hvor ofte har vi etter hvert det, spurte danskspråklige grenseavisen Flensborg Avis i sin leder lørdag.