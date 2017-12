Hergeirsson: – Faren er at spillerne tror det går av seg selv

MAGDEBURG (VG) (Norge - Russland 34-17) Giganten Russland ble sendt på hodet ut av VM med kalassifre, men Thorir Hergeirsson vet at det er fullt mulig for Norge å tryne mot Nederland i semifinalen. Det vil han ikke ha noe av.

– Det er viktig å bruke energien og selvtilliten man får av en sånn kamp som denne. Det er lurt å være ydmyk, og tenke at Nederland er et annerledes lag enn Russland. De spiller annerledes, de har andre spillertyper. De matcher oss på fart, de har verdensklassespillere i sine rekker, sier Hergeirsson til VG.

Han våget ikke å tro på seier før det kun gjensto et kvarter av onsdagens VM-kvartfinale mot Russland. Da ledet Norge med godt over tosifret antall mål, og «seier'n er vår» ble nynnet fra tribunen i Magdeburg.

Da de norske jentene gikk av parketten, brukte de ord som «uvirkelig», «fantastisk» og «vilt». Til og med de mest erfarne mesterskapspillerne kunne knapt huske å ha vært med på noe lignende. Den russiske giganten, som skulle være Norges virkelig store bøyg på vei mot VM-gull, var knust med elleville 17 mål.

Prestasjonen var formidabel. Men fredag venter et nytt hinder: Nederland.

– Faren etter en sånn seier, er at spillerne tror alt går av seg selv. Det gjør det absolutt ikke. Vi kommer til å pirke litt på det som skjedde i dag, sa Hergeirsson etter kampslutt mot Russland.

Vet hva som kommer



Mens russerne og Jevgenij Trefilov må pakke bagene og reise hjem fra VM, drar de norske spillerne torsdag formiddag videre til Hamburg.

– Det blir bra. Vi har spilt mot Nederland en del ganger, og vet vi må stå godt i forsvar. Vi må løpe mer enn i dag. Vi skal være veldig godt forberedt til den kampen, sier Camilla Herrem til VG.

Nederlenderne, som karret seg til semifinale med et nødskrik etter en svært jevn kamp mot Tsjekkia onsdag, vet at de møter en enorm utfordring når de skal ut i ny fight mot Norge. Nasjonene møttes også i EM-finalen i fjor, da vant Norge med ett mål.

– Norge spiller litt den samme stilen som oss. Det blir veldig tøft. Spiller vi som vi gjorde mot Tsjekkia, kommer det ikke til å gå bra, sier Jessy Kramer til VG.

Nederland og Norge har møttes i de tre siste mesterskapene. Norge har gått seirende ut av samtlige dueller. Vi må helt tilbake til 1999 for å finne forrige gang nederlenderne kunne triumfere over å ha slått håndballjentene.

Vil ikke snakke om gull



Torsdagens busstur til Hamburg må de norske spillerne bruke til å se video av nederlandske kamper. Trener Hergeirsson er soleklar på at han ikke tenker i retning av en finale ennå - nå er det kun semifinale og Nederland som gjelder.

At folk hjemme i Norge har begynt å snakke om at veien mot gullet ligger åpen for Norge etter onsdagens triumf, bryr han seg fint lite om.

– Det er folk som ikke har greie på dette her. Det er mange av dem. Unnskyld, det er med full respekt for alle, men det er så lett å si.