Nora Mørks bønn til Heidi Løke: – Si du er med!

SOTRA (VG) Etter at hun selv hadde fått beskjed om VM-uttaket 10. november, kastet Nora Mørk seg over telefonen. Hun er lykkelig over at Heidi Løke torsdag gjør comeback for håndballjentene.

Mørk (26) og Løke (34) har hatt en helt spesiell kjemi helt siden de spilte sammen i Aalborg for 10 år siden. De spilte i fjor høst sammen for både Györ og Norge før Løke ble gravid. Sønnen Oscar kom 30. juni.

– Jeg gleder meg veldig til å spille med henne igjen, sier Mørk og forteller videre:

– Hun var den første jeg ringte til etter uttaket: Si at du er med! Det er det jeg har aller mest lyst til. Nå som søsteren min (Thea) er skadet og livet mitt et snudd på hodet, så bare si du er med!

TILBAKE I DRAKTEN: Heidi Løke tilbake i den nye norske landslagsdrakten. Torsdag gjør hun comeback for håndballjentene mot Sør-Korea. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

– Ja, jeg er med, svarte Løke.

– Da blir det bra. Jeg gleder meg helt sykt, sier Nora Mørk og fortsetter med å rose Heidi Løkes holdninger.

– Hun er så positiv. Heidi har pågangsmot så det holder. Hun er helt sykt god. Det smitter veldig. Ingen ting er et problem for henne. Det finnes bare løsninger. Det liker jeg.

Heidi Løke sto over EM sist høst etter å ha spilt 10 mesterskap på rad for håndballjentene siden EM-debuten i 2008. Etter at hun droppet de første seriekampene med Storhamar i høst, har formen kommet mer og mer.

Møbelringen cup Norge møter disse tre motstanderne de neste dagene. Kampene spilles i Sotra Arena og sendes direkte på TV 2. Torsdag 23.11: Sør-Korea (kl. 18.15) Lørdag 25.11: Ungarn (kl. 18.15) Søndag 26.11: Russland (kl. 18.15)

– Det blir skikkelig gøy. Jeg gleder meg stort, sier hun foran comebacket mot Sør-Korea på Sotra utenfor Bergen torsdag kveld. Det er 15 måneder siden hun spilte for Norge sist.

– Når du har vært ute en periode så merker man hvor mye det betyr for en. Det er godt å kjenne. Landslaget betyr veldig mye. Jeg har kjempemotivasjon for å komme tilbake, forklarer hun.

– De siste ukene har det gått bedre og bedre. Jeg kjenner at kroppen responderer godt på trening. Det er fortsatt en liten stund igjen slik at formen kan spisses enda litt mer, sier hun.

Håndballjentene møter lørdag Ungarn og søndag Russland i Møbelringen cup. Ungarerne er også Norges første VM-motstander i Tyskland neste lørdag.

– Jeg har ingen begrensninger i forhold til kroppen. Jeg føler at det meste er i ferd med å komme, sier Løke og er tilbake på matchvekten på 68 kg.

Györ fikk nylig sin strekspiller Anja Althaus langtidsskadet. Løke er klubbens førstevalg som erstatter. Storhamar har sagt nei til en leiekontrakt ut sesongen, men Løke avviste ikke klubben hun har vunnet Champions League med tre ganger.

– Nja, for å si det slik: Hvis det er en klubb jeg kunne ha hjulpet, så er det Györ. Men Storhamar har sagt nei og nå gidder jeg ikke å bruke så veldig mye energi på det. Jeg kunne ha blitt værende i fjor, men valgt å flytte hjem, sier hun.

Nora Mørk er klokkeklar på at Heidi Løke er førstevalget både for henne og Györ.

– Det er jo ikke tvil om det. Alle ønsker seg henne.

Det er langt fra noe nytt at Nora Mørk er svært opptatt av å få med seg Heidi Løke. I 2014 hadde strekspilleren tatt en pause fra landslaget, men gjorde comeback etter en nattlig sms fra nettopp Nora Mørk. rett før gull-EM i Ungarn. Hun spurte om Løke ville være julegaven hennes.

Og Heidi Løke ble med.

Da også.