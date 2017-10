Her trener Løke med gutta for å finne VM-formen: – Klarte seg meget bra

Gunnar Pettersen er trygg på at Heidi Løke (34) finner formen til VM. Fredag kjørte han henne hardt sammen med Sandefjords 1. divisjonslag for menn.

– Jeg så henne i en kamp for to-tre uker siden. Framgangen fra da til nå er stor. Jeg spurte henne før treningen fredag om jeg skulle behandle henne som broren (Frank, landslagsspiller under Pettersen). Hun svarte ja, sier Pettersen til NTB.

– Det er mye større fart i beina på henne nå. Hun glapp noen baller i starten. Det er jo egentlig ikke så rart: En herrehåndball er større enn den jentene bruker. Hun klarte seg meget bra. På spøk sa jeg til henne «at hadde vi tatt bort puppene dine, ville ingen sett at du var jente». Så sterk var hun.

Heidi Løke ble mamma til vesle Oscar i slutten av juni. Allerede i god tid før fødselen varslet hun at planen var å trene med gutta denne høsten for å få en form-boost. 34-åringen spiller for Storhamar, men bor i Sandefjord.

Etter gårsdagens økt står Løke nå fritt til å bruke Sandefjords herrelag framover.



– Hun kan komme akkurat når hun vil. Jeg vil tro disse øktene fører henne veldig fram, sier Pettersen.

Comebacket



Det betyr at Løke for alvor er med i kampen om en plass i VM-troppen, som reiser til Tyskland i desember. Hun brukte ikke lang tid etter fødselen på å komme tilbake på banen - allerede seks dager etter nedkomsten var hun i trening.

Hun spilte deretter treningskamper for Storhamar tidlig på høsten, men ble nødt til å melde pass til seriestarten 30. august, 62 dager etter at hun hadde født. Årsaken var rett og slett at hun måtte ta hensyn til kroppen.

– Jeg merker at jeg er langt fra der skal være nå. Jeg trente med Storhamar både mandag og tirsdag, men er helt enig i at jeg ikke er kampklar nå, sa hun den gangen.

Siden da har Løke stadig kommet i bedre form, og denne uken kunne hun altså starte på planen om å trene med Sandefjords herrelag. Planen har vært å kunne gjøre det et par dager i uken, og i tillegg ha tre treninger med Storhamar. Pendlingen tar to og en halv time hver vei.

Kan bli med til Tyskland



VM-troppen på 16 spillere skal tas ut i starten av november. Thorir Hergeirsson sa følgende til VG i august:

– Vi planlegger for et VM uten Heidi, hun er realistisk og vet hva dette handler om. Vi får ta det i den rekkefølgen. Landslaget skal ikke være et VM i å komme raskt tilbake etter fødsler.

Likevel ser det ut til at Løke er i VM-rute. Trolig blir det hun og Kari Brattset som tar de to linjespiller-plassen i VM-troppen.

Spillerne som tas ut til VM skal også gjennom en 4-nasjonersturnering på Sotra rett i forkant av verdensmesterskapet.

