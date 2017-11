Ekspertene tror Heidi Løke er VM-klar: – Jeg blir bedre og bedre

HAMAR (VG) (Storhamar-Vipers 25-34) Hun har fått tilbake målteften og har begynt å løfte de tunge vektene igjen. Nå tror Heidi Løke (34) på VM-spill for Norge. Tirsdag tar Thorir Hergeirsson ut VM-troppen.

Landslagssjefen har tidligere sagt til VG at han planlegger for et VM uten Heidi Løke. Men syv scoringer mot Vipers forteller at Løke er på gang mot noe som kan komme til å bli veldig bra når VM-finalen spilles en uke før jul.

Sullands scoringsshow: Slo knockout på Storhamar

– Jeg blir bedre og bedre for hver trening, sier Løke til VG. Hun har vært regnet som verdens beste strekspiller helt fra 2010 til hun ble gravid for litt over ett år siden. Sønnen Oscar ble født 30. juni.

Det er bare fire måneder siden jeg fødte. Så jeg må være fornøyd. Selv om det er utrolig kjedelig å tape med ni mål, sier hun etter å ha blitt utklasset av et Vipers med Linn Jørum Sulland som klemte inn hele 10 mål.

Etter en litt treg start med et par bom på Katrine Lunde, leverte Løke årsbeste i den tapte toppkampen. Syv mål på ni skudd - to av scoringene med venstre hånd - var kveldens beholdning.

– Det er klart Heidi Løke er i VM-troppen. Det sier seg selv. Alt annet vil overraske meg. Hun er en matchvinner. Nå får hun en måned til på seg. Så blir dette veldig bra, fastslår Vipers-trener Kenneth Gabrielsen.

Løkes nye grep: Trener med Sandefjord-herrene

– Jeg er helt sikker på at hun blir tatt ut, sier TV 2s ekspert, Bent Svele. Han tror Løke og Kari Brattset blir presentert som strekspillere tirsdag. Men holder også en liten åpning for at Vilde Ingstad kommer med som en tredje strekspiller.

– Jeg har selvfølgelig trua jeg, men man vet jo aldri, sier Heidi Løke selv.

– Er du spent?

– Ja. Jeg har hatt VM som et mål. Det er fortsatt en måned igjen dit. Jeg tror jeg kan løfte meg opp mot mitt beste frem til VM-start, sier Løke. Norge møter Ungarn i VM-åpningen 2. desember.

TO MED VENSTRE: Heidi Løke scoret to av sine syv mål med venstre hånd mot Vipers. Her representert ved Kristin Nørstebø (til venstre) og Jeanett Kristiansen. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Fikk du med deg? Opprør mot håndballens Champions League

– Når jeg får litt mer håndball og styrketrening, så kommer det. Jeg startet med tung styrketrening først for et par uker siden og jeg merker at kroppen svarer godt på den. Det er godt å se at det går den veien. Hvis ikke hadde dette blitt vanskelig.

Heidi Løke bor i Sandefjord og trener tre ganger i uken med Storhamar. Oscar er alltid med henne, mens Alexander (10) er hos faren Leif Gautestad når hun er i Hamar. Jeg synes det går fint, sier hun.

Slik spilte de VM-aktuelle Vipers-spillerne i toppkampen.

Katrine Lunde: Leverte en strålende 1. omgang med en redningsprosent på 55. 16 redninger totalt. Har vært stabilt god over lang tid og er svært VM-aktuell.



Kari Brattset: Ble pakket inn i angrep, men meget sterk i forsvar da Vipers la grunnlaget for seieren. Et mål på tre skudd. Nær VM-plass.

Emilie Hegh Arntzen: God i forsvar, men sliter mye mer med rytmen i angrepsspill. Gjorde tre feil og misset på fire av sine fem skudd. Ikke i sin beste form, men ligger an til VM.

Malin Aune: Kom etter hvert bra med høyrekanten. Leverte en grei kamp begge veier og scoret på tre av sine fem skudd. På vippen i forhold til VM-uttaket.

Jeanett Kristiansen: Scoret syv mål på ni skudd, begikk to feil, gjorde en god kamp i Hamar. Bakspiller for Vipers, men mest aktuell som venstrekant i VM. Konkurransen er sylskarp.

Linn Jørum Sulland: Har ikke vært inne på landslaget siden hun ble mistet Rio-OL på grunn av skudd. Strålende kamp med 10 mål 12 skudd. Men det spørs om hun er aktuell for VM.