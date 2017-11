Håndballtalentet Obaidli om skademarerittet: – Fikk panikk

MOLDE (VG) Et par måneder etter at hun var tilbake for fullt røk Anniken Obaidli (22) korsbåndet for andre gang på kort tid. Det satt følelsene for alvor i sving.

Se for deg at du ikke kan gjøre det du elsker på nesten ett år. Du må se på andre gjøre det, og må selv gjøre kjedelige øvelser om igjen og om igjen, men det føles verdt det når du vet hva som venter i andre enden. Så, når du endelig er tilbake, blir alt revet bort fra deg igjen.

Det opplevde Anniken Obaidli for kort tid siden. Hun fikk en smak på topphåndballen igjen med sin klubb Molde, som rykket opp til Eliteserien igjen før denne sesongen, men i den syvende kampen mot Storhamar sa det pang.

– Jeg skulle bare ta en kjapp vending og gå tilbake samme vei som jeg fikk ballen fra, også snerta bare kneet innover. Jeg fikk en vridning og da skjønte jeg at nå røk korsbåndet på nytt, forteller Obaidli få dager etter at kneet er operert på nytt.

Desperat etter å komme seg ut av hallen

VG møter Obaidli i Moldes gamle hall, da den nye er okkupert av utøvere som bedriver Taekwondo. Hun ligger langs sidelinjen og gjør øvelsene sine, mens hennes to søstre, Mona og Sherin, trener håndball med resten av laget.

– Jeg liker å gjøre øvelsene mine mens jeg ser på. Jeg må trene hodet og analysere litt håndball når jeg ikke kan spille selv, forteller 22-åringen.

Men hun innrømmer at hun ikke kunne komme seg fort nok ut av hallen den første håndballtreningen etter at korsbåndet røk på nytt.

– Jeg var desperat etter å komme meg ut, jeg merket at det ble veldig tøft for meg og at jeg ikke hadde lyst til å være der, forteller hun, og legger til at det er helt uaktuelt for henne å gi seg.

– Jeg gir meg ikke. Om jeg så må spille keeper for å fortsette med håndball gjør jeg det, sier hun og ler.

PÅ SIDELINJEN: Det blir mange måneder på sidelinjen for Anniken Obaidli nå. Foto: Regine Anthonessen, VG

– Jeg ble forbanna

Nå er korsbåndet operert tilbake, men denne gangen måtte de hente bånd i hennes høyre, ikke skadede kne, fordi båndet i det venstre kneet ble brukt sist gang. Og med erfaringen fra sist var ikke Obaidli i tvil da hun lå på gulvet og rullet i smerte 8. oktober.

– Jeg var ikke i tvil. De smertene som kom og den panikken jeg fikk. Det var veldig mye følelser. Da jeg kom inn i garderoben var jeg forbanna, for å si det mildt. Jeg ropte og slo benken og var irritert. Jeg har fulgt et program til punkt og prikke og vet at jeg har gjort det riktig, også sitter det ikke likevel.

Tidligere i år var hun tatt ut til A-landslagets samling i Portugal, men fikk ikke være med fordi kneet ikke var klar for det riktig enda. Men landslagsledelsen har på ingen måte glemt henne.

– Jeg har snakket med Mia (Høgdahl journ.anm). De sendte meg blomster hele teamet, så det var jo veldig koselig. Det er veldig fint å få det, for det er jo med å motivere meg for å komme tilbake. Så jeg har pratet litt med dem også blir det forhåpentligvis mer kontakt når jeg er med i gamet igjen, sier Obaidli som storspilte for Molde før skaden:

– Litt ekstra synd på henne nå

Det er ikke bare Anniken Obaidli som har røket korsbåndet den siste tiden. Vipers Marta Tomac og Tertnes-spiller Kjerstin Boge Solås er også landslagsaktuelle spillere som har fått den alvorlige kneskaden.

– Det er alltid bekymringsfullt med kneskader og det er aldri hyggelig når sånt skjer. Det blir også en utfordring for oss i trenerteamet for vi må tenke på nye konsultasjoner. Men det er først og fremst kjedelig for de som får skaden, sier Mia Hermansson Högdahl til VG.

Hun synes synd på Obaidli.

– Vi sendte blomster til Anniken fordi det var en spiller som var på gang igjen, hun er relativt ung, født i 95 og har hele livet sitt foran seg i håndballen. Den skaden kom brått på nå som hun var på gang igjen. Det var litt ekstra synd for henne akkurat nå, forteller Hergeirsson assistent.

Ny kontrakt til 2020

Dagen før vi møter Anniken Obaidli har hun og hennes to søstre skrevet under en ny kontakt med Molde Elite til 2020.

– Det betydde det selvfølgelig ekstra mye når søstrene mine gjorde det samme, så får vi forhåpentligvis spille hvert fall fra 2019 til 2020 sammen. Det var veldig kjekt at klubben har så stor tillit til meg, og det viser bare at klubben er der for deg, sier mellomste søster Obaidli.

Hun forteller at yngste søster Mona, som hun også bor sammen med, har vært preget av skaden til Anniken, men at hun har vært flink til å pushe henne.

– Mona dro meg med på styrketrening dagen etter den nye skaden. Så da var jeg med og trente overkropp. Hun pusher meg veldig. Men hun var veldig preget da det skjedde og sa at hun skulle ønske det heller var henne.

I Molde satses det hardt på håndballlaget, og klubben får god støtte av Kjell Inge Røkke som med sitt familieselskap støtter klubben med 15 millioner de neste tre årene. Molde rykket for første