BIETIGHEIM (VG) Mesterskapsdebutant Emilie Christensen måtte få hjelp fra lagets mentale trener da hun braste ut i tårer etter seieren mot Polen.

– Jeg har så lyst til å lykkes, og da blir fallhøyden veldig stor. Jeg føler veldig på at jeg må bevise for meg selv, og de som ikke har hatt troen på meg hjemme, at jeg fortjener å være her, sier Emilie Christensen til VG.

De fleste norske håndballjentene var i fyr og flamme etter storseieren mot Polen tirsdag. Fornøyd var derimot ikke mesterskapsdebutant Emilie Christensen. Hun brast ut i tårer etter kampen, tydelig skuffet over egen innsats.

– Det blir litt sånn at jeg har lyst til å gjøre alt på en gang, også går egentlig ingenting bra. Da blir jeg veldig skuffet. Nå vil jeg heller tenke på at jeg har bevist nok så langt i sesongen hjemme. Jeg får bare være meg selv best mulig og bidra der jeg kan, sier debutanten til VG to døgn etter tårene.

– Jeg har hatt samtaler med jentene på laget og med vår mentale trener. Nå fokuserer jeg på her og nå, og prøver å glemme det som har skjedd. Det er jo ikke bare min egen skyld alltid, legger hun til.

Torsdag kveld nedsablet håndballjentene nok en motstander i VM da de knuste Tsjekkia 34-16. Da fikk Christensen mye spilletid i andre omgang.

– I dag har jeg det bra! Skuldrene er senket, og det er en lettet Emilie som står her glad og fornøyd. Det var veldig deilig med spilletid, sa hun til VG etter kampslutt.

Les også: Veronica Kristiansens beste landskamp: – Jeg vil være en stor stjerne

Her kan du høre hva Christensen sa etter debuten:

Bredal Oftedal: – Vært der selv mange ganger

Landslagskaptein Stine Bredal Oftedal spilte flere mesterskap for Norge med lite spilletid før hun ble en av de viktigste spillerne. Hun har hjulpet Christensen etter tårene.

– Alle prøver å få henne til å stole på seg selv igjen. Det handler kun om det, for hun har alle kvalitetene som skal til. Grunnen til at hun er her er at hun er vanvittig god. Dette er helt vanlig, jeg har vært der selv mange ganger, sier Bredal Oftedal.

Christensen spiller i samme posisjon som 26-åringen, og hyller måten Bredal Oftedal har tatt henne imot på.

– Hun er verdens beste spiller og en fantastisk person. Jeg prøver å se på alt hun gjør og prøver å lære av det, sier debutanten.

Les også: Dette er Stine Bredal Oftedals nye liv

Norge har vunnet fire kamper av fire mulige så langt i VM. De er allerede klare for åttedelsfinale, og nå venter gruppefinale mot Sverige fredag kveld.

– Det blir veldig spennende med gruppefinale. Sverige mot Norge er jo en klassiker, så vi får bare vise hvem som er best i Skandinavia, sier Christensen.

– Er det ekstra kjedelig å tape for Sverige?

– Ja. Vi taper ikke mot Sverige, svarer hun og ler.

Bli bedre kjent med alle mesterskapsdebutantene i videoen under: