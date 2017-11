VM-debutant Marit Røsberg Jacobsen: Glemmer aldri selvmålet

Marit Røsberg Jacobsen (23) fikk en tøffere inntreden enn hun hadde tenkt seg. I sin andre landskamp scoret hun selvmål foran 4000 tilskuere i Oslo Spektrum.

Antagelig var hun den første norske landslagsspilleren som satte ballen i eget nett.

– Jeg kommer aldri til å glemme det. Selvfølgelig helt konge. Det sykt morsomt at hun har gjort for landslaget på hjemmebane. Kjempegøy. Hun kommer nok aldri til å glemme det selv heller, sier Camilla Herrem.

Høyrekanten skulle ta et hjørnekast til Marta Tomac. Det ble feilpasning. Og keeper Silje Solberg hadde satt seg på benken for å gi plass til Nora Mørk i angrep. Dermed endte hjørnekastet i eget bur. Byåsen-spillerens første nettkjenning på landslaget var et faktum.

– Den bare trillet og trillet. Du skulle ikke tro det var mulig med alt klisteret som er på håndballen. Det var litt spesielt, men heldigvis er det bare blitt en morsom greie ler hun.

REVANSJE: Marit Røsberg Jacobsen smiler etter en av sine tre scoringer riktige veien mot Litauen i 2016. Selvmålet var verre. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

– Det har blitt en snakkis. Jeg kommer til å bli husket for det. Heldigvis scoret jeg noen mål riktig veien også. Ellers hadde det vært kjipt, sier Røsberg Jacobsen.

Thorir Hergeirsson ler fortsatt av episoden fra 4. juni 2016. Norge slo Litauen 36–19.

– Det var grusomt da det skjedde, men blir bare morsommere og morsommere etter hvert som tiden går, sier landslagssjefen. Han tok henne ut til VM rett foran nesen på Malin Aune. Marit Røsberg Jacobsens evner til å snike seg inn i et forsvar fra høyrekanten, samt at hun er en god forsvarsspiller som kan brukes på flere plasser, avgjorde saken.

– Det har vært en drøm siden jeg flyttet hjemmefra som 17-åring, sier nordlendingen.

Også Kari Brattset, Emilie Christensen og Helene Gigstad Fauske debuterer i VM. Her er hva Camilla Herrem sier om dem.

Hun er oppvokst i Narvik og er håndballjentenes første mesterskapspiller fra Nord-Norge på 17 år. Ann Cathrin Eriksen fra Bodø var den forrige. Også hun høyrekant med Byåsen som klubb.

– Det er utrolig kult. Jeg er stolt over å komme fra Nord-Norge og vise at det er mulig å lykkes, sier hun.

Marit Røsberg Jacobsen dro til håndballinjen på Heimdal videregående for å trene med de beste fra 1994-årgangen. Og spilte den første sesongen i Trøndelag for Selbu i 1. divisjon. Samtidig har hun gått landslagsskolen med hele 76 kamper for alt fra pike- til rekruttlandslaget fra 2011 til 2016.

– Det har vært litt av en reise, sier hun.

– Hvilke styrker tar du med deg inn i VM?

– Jeg tar med meg fart, kan brukes offensivt i forsvar, jeg har kvaliteter bakover og det i å lese spillet, mener Norges eneste venstrehendte kantspesialist i troppen.

Selvmål håper hun å være ferdig med.