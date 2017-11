Nytt trekantdrama: Tror Katrine Lunde er med i VM-troppen

Katrine Lunde er nær VM-comeback. Tirsdag kan 37-åringen bli håndballjentenes eldste spiller i mesterskap noensinne.

Det er lite sannsynlig at Thorir Hergeirsson velger å ta med tre målvakter til Tyskland i desember. Dermed må landslagssjefen for fjerde gang ta det smertelig valget mellom Lunde, Kari Aalvik Grimsbø (32) eller Silje Solberg (27). En må ut. EM-suksessen for ett år siden fikk ikke Katrine Lunde oppleve.

Heidi Løke til VM? – Jeg blir bedre og bedre

Hergeirssons tre valg VM 2015: Tok ut Grimsbø og Solberg, mens Lunde ble vraket noen måneder etter at hun ble mor. Mange var kritisk. Men Norge tok gull etter en oppvisning i målvaktspill Grimsbø under VM-finalen i Herning. OL 2016: Valgte Grimsbø og Lunde. En vraking Solberg fortsatt synes er vanskelig å akseptere. Grimsbø leverte flere topp prestasjoner, men totalt sett var keeperspillet variabelt. Hverken Lunde eller Grimsbø lykkes i semifinalen mot Russland. Dermed bronse på Norge. EM 2016: Grimsbø og Solberg fikk tilliten. Ikke mye bråk denne gangen etter at Lunde ikke var spesielt god i Rio. Grimsbø var sterk da Norge vant EM-finalen i Göteborg, men totalt sett var Silje Solberg Norges beste keeper i mesterskapet.

– Jeg tar det som det kommer. Så vet jeg at jeg har gjort mye av det jeg skal, sier Lunde til VG.

– Jeg har veldig lyst. Det er lenge siden jeg har spilt et mesterskap i desember, sier hun etter å ha gått glipp av et VM-gull og to EM-gull siden hun spilte sitt siste i 2013.

Lunde er enig i at hun har hatt et godt 2017. Det startet med en god vårsesong i russiske Rostov-Don, fortsatte med sterke landskamper og samlinger, før hun i høst har levert mange avgjørende redninger for Vipers.

– Jeg er spent, men ikke fryktelig spent. Jeg vet hva jeg har gjort. Så får Thorir bare bestemme, sier hun etter å ha reddet solide 16 skudd på 50 minutter mot Storhamar lørdag.

Fikk du med deg? Opprør mot håndballens Champions League

TV 2s håndballekspert Bent Svele spår at «keepervalget blir tirsdagens snakkis».



– Jeg synes Lunde er nær, sier han.

– Katrine har levert godt for oss og godt på samling visstnok. Jeg tror nok hun er med, sier Vipers-trener Kenneth Gabrielsen.

Lunde er den eneste av de tre keeperne som fikk med seg landskampene i juni og var skadefri i hele sesongoppkjøringen.

Kari Aalvik Grimsbø opererte kneet etter Champions League-tittelen med Györ i mai. For en måned siden kom hun tilbake på banen. Mandag kveld kan Hergeirsson ta en siste sjekk når Grimsbø møter Lundes gamle lagvenninner i Rostov-Don.

Silje Solberg er for lengst tilbake et bruddet i hånden sist vår. Lørdag gjorde hun ni redninger da Issy Paris tapte 23-22 for Nantes i den franske ligaen.