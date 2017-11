Nora Mørk får massiv støtte: – Jeg vet at jeg ikke står alene

Det norske håndballsamfunnet slår ring rundt Nora Mørk (26) etter at hennes private bilder havnet på avveie.

Etter at telefonen hennes ble hacket tidligere i høst, gikk det utover både helse, prestasjoner og idrettsgleden for Györ-proffen Nora Mørk. I et åpenhjertig intervju med TV 2 fortalte hun at det ble så ille at hun vurderte å droppe det kommende mesterskapet. Nå opplever hun voldsom støtte.

Tirsdag morgen publiserte Mørk et bilde med følgende tekst på sin Instagram-konto:

«Aldri har jeg spilt en tøffere kamp. En personlig kamp av selvfølelse, sinne, skuffelse, panikk og frustrasjon. Nå vet jeg at jeg ikke står alene i dette. Tusen takk til alle som har støttet meg til å stå frem.»

– Landslaget et godt sted å være



Landslagssjef Thorir Hergeirsson sier til VG at det aldri var snakk om å utelate Mørk fra VM-troppen, så lenge hun selv følte at hun ville være med. Han er overbevist om at å være sammen med landslaget er det beste for henne akkurat nå.

– Jeg tror at landslaget er et godt sted for å henne å være: Sammen med venninnene, mennesker hun liker og mens hun får drive med det hun liker aller best, å spille håndball, sier Hergeirsson.

DEN TØFFESTE KAMPEN: Nora Mørk spiller sin tøffeste kamp, men har mange som støtter henne. Foto: Jostein Overvik , VG

– Hun har ikke gjort noe galt, hun har blitt utsatt for en kriminell handling og er et offer. Vi ønsker å ha henne med, så lenge hun ønsker det, så klart.

– Det er tøft og sterkt gjort av henne. Det er ingen enkel ting å snakke om – men det er en viktig ting å snakke om, og jeg tror hun har fått mye støtte og mye respekt for det, understreker han.

Støttemeldingene renner inn



Og støtte har hun fått, av nettopp de jentene hun kommer til å tilbringe tid sammen med. Nåværende og gamle lagvenninner slår ring rundt håndballstjernen:

Karoline Dyhre Breivang på Instagram:

– Viktig budskap du står frem med, Nora. Det er ikke greit å spre bilder! Vi skal fremsnakke og ta vare på hverandre.

Tvillingsøster Thea Mørk på Instagram:

– Min sterke, sterke Nora! Den kampen du velger å stå i i dag er så utrolig viktig. At du tør å være en stemme og en frontfigur for å endre dette voksende samfunnsproblemet du selv er blitt utsatt for er helt utrolig! Vi må alle velge å være like modige som Nora.

HYLLER SØSTEREN: Dette bildet publiserte Thea Mørk (t.v.) på sin Instagram-konto. Foto: Skjermdump, Instagram

– Det er skremmende hvor lite medfølelse og respekt for andres privatliv som kan finnes der ute. Som venninne har det vært vondt å se hvordan dette har gått inn på henne. For Nora er kanskje en offentlig person, men først og fremst en person. En bra en i tillegg, sier landslagskaptein Stine Bredal Oftedal til VG.

– Det er ingen tvil om at hun er et offer i denne saken, men også en som tør å stå frem og bruke stemmen sin. For seg selv, men minst like mye for andre. Det står det stor respekt av.

– Jeg synes det er utrolig tøft gjort av henne å stå frem med dette, og hun har min fulle støtte, men jeg ønsker ikke å kommentere noe videre utover det, da dette ikke er min sak, sier landslagskollega Camilla Herrem til VG.

SLÅR RING: De norske håndballjentene har gått sammen og støttet rundt Nora Mørk (nummer 9) etter at hennes private bilder havnet på avveie. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Veronica Kristiansen på Instagram:

– STOR respekt for den stkerste og modigste jenta jeg kjenner – Nora Mørk. Jeg står ved din side og jeg vet at det er mange flere som gjør det samme. Jeg er stolt av at du tar tilbake kontrollen – du er et forbilde for meg og mange andre.

Gro Hammerseng-Edin på Instagram:

– Jeg står opp for Nora og for alle andre jenter som har opplevd å bli utsatt for hacking og krenkelse av privatlivets fred. Jeg står opp og jeg står ved siden av. Jeg er ikke leder. Jeg er ikke politiker. Jeg er mamma. Venn. Et medmenneske som velger å bruke stemmen min for å belyse et økende samfunnsproblem.

TV 2s håndballeksperter går også offentlig ut og støtter Mørk:.

– Modige, ekte og knalltøffe Nora Mørk. Så viktig at hun deler og viser skadevirkningene avulovlig deling. Respekt!, skriver Randi Gustad på Twitter.

– Hacking av private bilder. Det er et overgrep. Det rammer mange, nå Nora Mørk. Hun ble slått i bakken, men slår tilbake. Det er viktig. Nå like tøff som på banen. Respekt!, skriver TV 2-kommentator Harald Bredelig på Twitter.