SOTRA (VG) (Norge-Sør-Korea 39-28) Ingen tvil om Heidi Løke (34) er tilbake på landslaget. Etter 460 dager borte fra håndballjentene scoret hun fire ganger på bare 10 minutter i comebacket.

– Det var fantastisk å være tilbake. Når du har vært ute i så lang tid så kjenner du hvor mye det betyr, sier Heidi Løke til VG. Hun ble mor for andre gang for under fem måneder siden. Oscar kom 30. juni.

– Jeg er ikke i toppform enda. Det mangler litt styrke i overkroppen og forsvarsspill. Men det kommer. Det er jeg sikker på, sier Mørk ni dager før VM-åpningen mot Ungarn.

– Det er helt supert å kunne spille inn til både. Jeg kan spille på litt mindre marginer og har dermed litt mer å gå på i forhold til skytingen også, sier Nora Mørk etter å ha servert ni målgivende i kampen.

Slik spilte Norge Kari A. Grimsbø 6 8 redninger/21 skudd – 0 feil Katrine Lunde 5 5 redninger/17 skudd – 0 feil Emilie H. Arntzen 3 0 mål/1 skudd – 3 feil Veronica Kristiansen 5 5 mål/12 skudd – 1 feil Heidi Løke 8 7 mål/8 skudd – 0 feil Stine Skogrand 5 1 mål/1 skudd – 0 feil Vilde M. Ingstad 4 0 mål/0 skudd – 0 feil Nora Mørk 73 mål/4 skudd – 1 feil Stine B. Oftedal 6 3 mål/5 skudd – 2 feil Kari Brattset BB 8 6 mål/7 skudd – 1 feil Emilie Christensen 4 0 mål/0 skudd – 0 feil Amanda Kurtovic 8 7 mål/8 skudd – 1 feil Camilla Herrem 7 5 mål/7 skudd – 0 feil Sanna Solberg 5 1 mål/2 skudd – 0 feil Marit R. Jacobsen 5 1 mål/1 skudd – 0 feil

Vurdert av Jostein Overvik





Norge knuste et sørkoreansk lag som bare har beholdt fem spillere etter fjorårets OL-fiasko. Norges veteran, Løke, altså, spilte sin første kamp siden bronsefinalen i Rio og bidro til scoringsrekord mot asiatene. Den gamle var på 36 mål i 2013.

Likevel er ikke Hergeirsson helt fornøyd.

– Vi slipper inn altfor mye mål, mener landslagstreneren.

Mørks bønn til Løke: – Si du er med!

Heidi Løke satt lenge på benken før hun fikk sjansen. Da smalt det umiddelbart med scoring på den aller første berøringen med ballen. Hun fortsatte med ytterligere tre fulltreffere i den glimrende 1. omgangen.

Etter pause ble det tre nye scoringer. Totalt syv mål på bare åtte skudd på et drøyt kvarters spilletid. Hun var bare et stolpeskudd fra full pott.

– He, he. Det var gøy å treffe på den første, sier hun og ler høyt da VG regner ut at hun kunne scoret mellom 25 og 30 mål i en full kamp.

– Måten Thorir bruker meg på er veldig bra.

Løke ble glimrende fulgt opp av Kari Brattset. Sarpsborg-jenta fra Vipers har gått rett inn i Marit Malm Frafjords gamle rolle. Hun satte inn seks av sine syv skudd og var Norges beste forsvarsspiller som etter hvert var av varierende kvalitet defensivt. Brattset ble kåret til Norges beste spiller i en kamp Amanda Kurtovic, Camilla Herrem og Nora Mørk markerte seg sterkt.

– Hun var kjempegod og vi var flinke til å bruke henne også, mener Løke.

Brattset bommet på mye da hun kom inn på landslaget for ett par år siden, men har nå en effektivitet som ligner på Heidi Løkes.

– Skuldrene var litt høye da jeg kom inn. Jeg skjøt fortere enn jeg pleier. Nå føler jeg meg mye mer trygg, beskriver hun.

Private bilder på avveie: Nora Mørk gir seg selv munnkurv

Hverken Katrine Lunde eller Kari Aalvik Grimsbø traff perfekt i mål og håndballjentene slapp inn noen mål mer enn de setter pris på.

Norge satt på turboen fra start. Camilla Herrem dro i gang med et trickskudd og solokontringer. 3-0 ble til 7-2 og 10-3 i løpet av de første minuttene. Sør-Korea hadde store problemer med å henge med i det norske tempoet.

Mørk vil være nådeløs: – Det er nå kampen begynner

Nora Mørk briljerte med seks målgivende mens den nye strekspilleren, Kari Brattset, scoret på alle sine fire skudd før Heidi Løke entret banen og satte fire strake mål på 10 minutter i comebacket på landslaget.

Norge ledet 22-12 ved pause etter en omgang som ga klar beskjed om at VM-formen i aller høyeste grad er på gang.