Løke og Arntzen matforgiftet: Spiller ikke mot Polen

DITZINGEN (VG) Heidi Løke og Emilie Hegh Arntzen har fått mageproblemer. De må stå over kveldens VM-kamp mot Polen etter det som sannsynlig er en matforgiftning på grunn av en middag ute i Stuttgart.

Det melder håndballjentenes presekontakt nå i kveld. Thorir Hergeirsson sier følgende om å mangle sentrale Heidi Løke mot polakkene. Veteranen på streken har imponert med å å score på alle sine 10 skudd hittil i VM.

– Da er det de andre som skal gjøre det. Vi har klart å ta oss gjennom slike situasjoner før. Det skal kunne gå bra om vi spiller opp vårt beste.

Håndballjentene hadde fri mandag ettermiddag og valgte selv spisested. Landslagslege Anne Froholdt er ikke med på at VM-troppen har vært uforsiktige med matinntaket.

– Det er veldig vanskelig å si. Vi har vært ute og spist i mange år. Siste gang vi hadde en matforgiftning var i 2003. Det har gått 14 år. Stort sett går det bra. Mange har spist samme maten uten å bli syke, svarer Froholdt på VGs spørsmål.

– Vi tar selvsagt forholdsregler i forhold til smitte, men vi antar at dette ikke smittsomt, sier legen.

– Spillerne spiste ute. Det er alltid en viss risiko, men du veier den risikoen opp mot trivsel og psykisk energi. Jeg tror dette skal gå veldig bra, sier Hergeirsson.

Verken Løke eller Arntzen var med på tirsdagens formiddagstrening. Begge har sovet lite natt til tirsdag. Også Løkes samboer, Bjørn Vestrum Olsson, er blitt syk.

– De er på hotellet etter at de har fått en liten magesjau i natt. Det er sannsynligvis noe de spiste i går, men det kan kanskje doktoren si noe mer om. De ble isolert, men det ser ut som det er en forbigående sak. Heidi var allerede bra i morges, spiste godt, men tok det med ro på hotellet. Emilie er ikke riktig like pigg ennå, sa landslagstrener Thorir Hergeirsson etter tirsdagens økt.

Bietigheim-Bissingen, Tyskland 20171203. Heidi Løke og Emilie Hegh Arntzen i samtale med Thorir Hergeirsson under kampen mellom Argentina og Norge i EgeTrans Arena søndag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Anne Froholdt ville i formmiddag avvente avgjørelsen om spillerne kommer på banen mot Polen. Løke er mer sannsynlig enn Hegh Arntzen.

– Vi får se om de har fått i seg væske og mat og se det an utover i dagen. Heidi var relativt pigg i morges. De må føle seg 100 prosent. Det viktigste er hvordan de selv føler seg. De er garvede håndballspillere begge to, sa hun.

Resultatet ble at Norge stiller med bare 14 spillere mot Polen kl. 20.30. Polakkene har slått Sverige og tapt for Tsjekkia tidligere i mesterskapet. Hergeirsson mener at bakspillerne Karolina Kudlcz-Gloc og Kinga Achruk begge er av verdensklasse og spår en jevn kamp i kveld.

Landslagsledelsen antar at Løke og Arntzens sykdom ikke er smittsomt, men har satt i gang tiltak og er blant annet blitt ekstra påpasselig med håndhygienen og bruk av for eksempel antibak.

Uvisst

Landslagslegen antar at de isoleres til onsdag.

I 2010 ble halve den norske troppen magesyke før EM-kampen mot Sverige, men da var det et smittsomt magevirus som herjet i den norske troppen på Lillehammer.

Et redusert Norge tapte den kampen.

