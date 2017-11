Amanda Kurtovic: – Jeg føler meg bedre enn noen gang

SOTRA (VG) Hun har skiftet både klubb og land. Amanda Kurtovic (26) mener å være bedre enn noen gang.

– Jeg føler meg bedre enn noen gang egentlig. Jeg er blitt noen år eldre og har vokst på det, forklarer Kurtovic selv til VG.

Håndballjentene fortsetter VM-oppkjøringen mot Ungarn lørdag – nøyaktig en uke før Norge møter nettopp ungarerne i åpningskampen i Tyskland. Norge stiller sterkt på de fleste plasser. Ikke minst på høyre bakspillerplass.

Møbelringen cup Kampene spilles i Sotra Arena og sendes direkte på TV 2. Lørdag 25.11: Ungarn (kl. 18.15) Søndag 26.11: Russland (kl. 18.15)

Nora Mørk har fått konkurranse. Kurtovic har spilt nesten hundre landskamper på kanten siden debuten i 2011. Men nå skal hun utelukkes brukes som bakspiller.

– Vi er litt like, men også ganske forskjellige. Jeg liker måten hun kom inn i denne kampen på. Hun har den rette holdningen, sier Nora Mørk til VG.

I knusingen av Sør-Korea (39-28) torsdag kom Kurtovic inn og banket inn syv mål på bare åtte skudd. Det er tangering av hennes egen landslagspers – syv scoringer mot Russland i 2015.

– Amanda var dritbra, sier Mørk til VG.

STERKE SAMMEN: Nora Mørk og Amanda Kurtovic deler en plass på landslaget - og mener det gjør dem begge bedre. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Foran denne sesongen forlot hun tryggheten i Larvik. Kurtovic forsikrer at det er noe helt annet å spille i Bucuresti. Den økonomisk velstående klubben er sterkt støttet av borgermesteren, byen og har høy status i Romania.

Norge mot Sør-Korea Kari A. Grimsbø 6 8 redninger/21 skudd – 0 feil Katrine Lunde 5 5 redninger/17 skudd – 0 feil Emilie H. Arntzen 3 0 mål/1 skudd – 3 feil Veronica Kristiansen 5 5 mål/12 skudd – 1 feil Heidi Løke 8 7 mål/8 skudd – 0 feil Stine Skogrand 5 1 mål/1 skudd – 0 feil Vilde M. Ingstad 4 0 mål/0 skudd – 0 feil Nora Mørk 7 3 mål/4 skudd – 1 feil Stine B. Oftedal 6 3 mål/5 skudd – 2 feil Kari Brattset BB 8 6 mål/7 skudd – 1 feil Emilie Christensen 4 0 mål/0 skudd – 0 feil Amanda Kurtovic 8 7 mål/8 skudd – 1 feil Camilla Herrem 7 5 mål/7 skudd – 0 feil Sanna Solberg 5 1 mål/2 skudd – 0 feil Marit R. Jacobsen 5 1 mål/1 skudd – 0 feil

Vurdert av Jostein Overvik





– Hvis du ikke presterer, så får du høre det. Du er der for å spille håndball. En helt annen kultur enn i Larvik. Det har jeg merket. Jeg synes det er kult. Jeg er der for å prestere. Det er en grunn til at de har kjøpt meg. Det er fullt trøkk i hallen og stort engasjement rundt klubben. Det liker jeg.

Sandefjord-jenta innrømmer at overgangen har vært stor fra tryggheten hjemme i Vestfold.

– Det har tatt tid å finne seg til rette både på og utenfor banen. Men nå føler jeg at jeg har funnet ut av det. Jeg trives sammen med jentene, jeg trives i byen. Jeg tar meg mer og mer frem på banen også.

Sist sesong ble hun europamester med Norge og øste inn mål for Larvik. Men sesongen ble også sterkt preget av en hjernerystelse på høsten og brusk i kneet på våren.

– Nå er jeg skadefri. Bank i bordet. Det betyr mye, sier Kurtovic – som mistet mesteparten av to de to neste sesongerne da en skulderskade satte henne ut av spill rett etter London-OL i 2012.





